Saúl Monreal volvió a destapar su deseo de ir por la gubernatura de Zacatecas, pero desde Morena e incluso desde su familia ya se expresó un rotundo desacuerdo en voz de su hermano Ricardo Monreal.

“Estoy seguro que va a recapacitar en cualquier intento que tenga de participar desoyendo los estatutos y los acuerdos de Morena” Ricardo Monreal

Ricardo Monreal buscará hacer recapacitar a su hermano Saúl en tema de gubernatura de Zacatecas

Las diferencias dentro de Morena y dentro de la dinastía Monreal revivieron debido a que el senador Saúl Monreal, volvió a levantar la mano por la gubernatura de Zacatecas en las elecciones 2027.

Ante ello, su hermano mayor, Ricardo Monreal, volvió a manifestar su desacuerdo, pues señaló que está de acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum en torno a que se respeten los acuerdos en Morena.

En ese sentido, el diputado federal dijo que con el fin de que su hermano menor recapacite y se apegue a los estatutos del partido para que desista de sus intenciones, va a hablará con él.

"Coincido con la presidenta Claudia Sheinbaum que se apliquen los acuerdos que el Consejo Nacional de Morena acordó y por tanto voy a hablar con él par ver si puedo convencerlo de que siga participando en la vida pública" Ricardo Monreal

Sobre el encuentro que realizará con Saúl, Ricardo Monreal indicó que hasta el momento no se han reunido, pero se dijo confiado en que su hermano rectificará en sus intentos de desoír los estatutos.

De la misma forma, el diputado resaltó que ya habló con su otro hermano el gobernador de Zacatecas, David Monreal, pues dijo que la familia siempre se ha mantenido en gran unidad.

Ricardo y Saúl Monreal (Ricardo Monreal en X )

Ricardo Monreal pide a Saúl “hincarse ante la tormenta”

Al expresar su desacuerdo con las intenciones de su hermano Saúl que volvió a destaparse para ir por la gubernatura de Zacatecas, Ricardo Monreal señaló que este no es el momento de generar división.

Así lo hizo el diputado federal de Morena al recordar un refrán que explicó, solía decirles su abuela Dominga Alvarado de Ávila cuando se estaban atravesando momentos de dificultad:

“Estás viendo la tormenta, hijito, y no te hincas. No conviene la división” Ricardo Monreal

En ese sentido, Ricardo Monreal resaltó que el actual es un momento en el que es necesario seguir cerrando filas en Morena para dejar de lado cualquier tipo de división que se pueda generar.

Cabe resaltar que la presidenta Claudia Sheinbaum, sugirió a Saúl Monreal esperar hasta el 2030 para que compita por la candidatura, ante lo cual el senador dijo que sí está analizando dicha opción.