Pese a prohibición de nepotismo, Saúl Monreal insiste en que buscará la gubernatura de Zacatecas, por lo cual, advierte demanda en contra de Morena si no le permiten participar en encuesta.

“Ningún lineamiento, ningún estatuto puede estar por encima de la Constitución [..] y a mí me ampara y salvaguarda mis derechos como participante”. Saúl Monreal, senador de Morena

Morena descartó en sus estatutos que los familiares de actuales gobernadores puedan participar en los siguientes comicios, en este caso, el actual gobernador de Zacatecas es hermano de Saúl Monreal.

Saúl Monreal advierte demanda contra Morena por la gubernatura de Zacatecas

En entrevista con Juan Becerra Acosta, Saúl Monreal expuso que en caso excluirlo en el proceso para buscar la gubernatura de Zacatecas, lo sometería a las instituciones correspondientes.

Saúl Monreal resaltó que acudiría a las autoridades electorales ya que el nepotismo no está prohibido en la Constitución para las elecciones 2027, pese a lo que pueda establecer Morena.

Argumentó que prohibirle participar podría mostrar una posible práctica sectaria lo que causaría una fractura en Morena, aunque entenderá si la ciudadanía de Zacatecas decida que no sea candidato.

Asimismo, señaló que en su caso no es nepotismo, ya que el propio Saúl Monreal rechaza dicha práctica al regalarle a los familiares que no tiene méritos, que no sería su caso por años de trayectoria política.

Por lo mismo, Saúl Monreal sentenció que es injusto que se le rechace su participación en las elecciones de 2027 sólo por su apellido y ser hermano del actual gobernador, David Monreal.

Saúl Monreal esperará a la convocatoria de Morena para buscar la gubernatura de Zacatecas

Por otra parte, Saúl Monreal repitió que esperará a que se emita la convocatoria para poder participar por la gubernatura de Zacatecas o tomar una decisión de su futuro.

Ya que como ha señalado en anteriores ocasiones, no ha tomado una definición, aunque hasta el lunes 9 de febrero, rechazó que buscaría la gubernatura con otro partido.

Esto tras apelación de Saúl Monreal a la sensibilidad de la dirigencia nacional y estatal para que reconsideren y lo midan ante la gente en las encuestas para las elecciones.