El mensaje navideño de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, estuvo marcado por la reciente detención del periodista Rafael León Segovia, acusado por la Fiscalía del Estado del delito de “terrorismo”.

Fue la mañana del 24 de diciembre de 2025 cuando las autoridades efectuaron la detención de Rafael León Segovia en el municipio de Coatzacoalcos, Veracruz, lo que generó indignación en el gremio periodístico.

De acuerdo con las primeras versiones, Rafael León Segovia fue acusado de terrorismo, así como encubrimiento por favorecimiento y delitos contra instituciones de Seguridad Pública.

Fiscalía de Veracruz detiene al reportero Rafael León por cargo de “terrorismo” (Michelle Rojas/SDPnoticias)

Rocío Nahle manda mensaje navideño a un día de la detención de Rafael León Segovia

Con motivo de las fiestas decembrinas, la gobernadora Rocío Nahle envió un mensaje navideño en medio de la polémica por la detención del periodista Rafael León Segovia.

En sus redes sociales, la también morenista resaltó los valores y expresó sus buenos deseos a los veracruzanos para que en sus hogares reine la paz, armonía y la fraternidad.

Que en todos los hogares veracruzanos en esta navidad 2025 reine la paz, armonía y fraternidad.

El mensaje navideño de Rocío Nahle termina con un mensaje religioso; “celebramos el nacimiento de Jesucristo, quien edificó una nueva era con mensajes llenos de valores, amor y hermandad mundial”.

Mientras tanto, las organizaciones y asociaciones piden por la liberación de Rafael León Segovia, pues aseguran que su detención está relacionada con su labor periodística como reportero de nota roja.

ARTICLE 19 documenta la detención del periodista Rafael León Segovia, reportero de nota roja en Coatzacoalcos, Veracruz. Exhortamos a las autoridades de Veracruz, en particular a FGE Veracruz, a respetar el debido proceso y a abstenerse de criminalizar la labor periodística, conforme a los estándares nacionales e internacionales de libertad de expresión. ARTICLE 19