La empresa tapatia, Akala, se ha convertido en un referente tras haber ganado cuatro premios en los Reed Latino 2025, galardones más importantes de la comunicación política y pública en América Latina. Con estos reconocimientos, la agencia se consolidó como una de las firmas más influyentes de la región.

Akala conquista los Reed Latino 2025

Durante los Reed Latino 2025, el laboratorio de estrategia y comunicación fue reconocido como:

Mejor Agencia de Comunicación Política Digital (Grandes Audiencias)

Mejor Firma de Comunicación Política Digital (Grandes Audiencias)

Mejor Protocolo de Crisis (Grandes Audiencias)

Mejor Manejo de Facebook (Grandes Audiencias)

Estos galardones fueron otorgados por la revista Campaigns & Elections, quienes año con año reúnen a los principales exponentes de la comunicación, de la consultoría y de la estrategia política en todo el continente, con el objetivo de destacar los proyectos más influyentes.

Akala en tan solo dos años ha logrado llevarse 7 premios Reed Latino (Cortesía)

Esta edición fue la segunda vez de Akal en los Reed Latino, lo que hace que sus galardones sean más significativos, pues tan solo en el 2024 se llevaron las categorías de:

Mejor Manejo de Redes Sociales para una Campaña Electoral

Mejor Manejo de Instagram de un Personaje Político en Funciones de Gobierno

Mejor Manejo de Facebook de un Personaje Político con Aspiración o en Campaña Electoral

Akala se ha convertido en un referente dentro de la comunicación política, pues a pesar de sus pocos años de trayectoria y con su creatividad, análisis y tecnología, han logrado conquistar los premios más codiciados por la industria.