El pasado 22 de febrero, familiares del chofer Bulmaro Herrera, reportaron su desaparición en Veracruz, a la cual ya le está siendo dando seguimiento, confirmó Claudia Sheinbaum.

Mediante su conferencia matutina del 27 de febrero, Sheinbaum, de 63 años de edad, informó que actualmente la Secretaría de Gobernación trabaja en tres casos:

El ataque a una tienda donde un niño resultó con quemaduras

La muerte de una mujer

La desaparición de un chofer en Veracruz

Búsqueda en curso de Bulmano Herrera, chofer desaparecido en Veracruz

Al ser cuestionada sobre si el chofer fue obligado a descender de su vehículo por miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación, la mandataria indicó que “es muy probable”.

No obstante, sin ahondar en detalles, indicó que el hombre, de 51 años de edad, está siendo buscado por todas las instituciones de seguridad.

“Lo estamos buscando junto a todas las instituciones de seguridad... Es muy probable (que lo bajaron de su camión)” Claudia Sheinbaum Presidenta de México

Chofer desaparece en medio de bloqueos por operativos contra El Mencho

Derivado del operativo en Tapalpa, Jalisco, donde fue abatido El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, se registraron bloqueos e incendios de vehículos y tiendas en distintos puntos de la República Mexicana.

En Álamo Temapache se desencadenaron hechos violentos que afectaron a varios municipios del norte de Veracruz.

De acuerdo con testimonios, durante un bloqueo, grupos armados obligaron a conductores a bajar de sus unidades para incendiarlos y cerrar el paso de carreteras estatales.

Saúl Herrera, quien viajaba en caravana con su hermano Bulmaro Herrera, por la carretera Álamo-Tihuatlán en Veracruz, señala que un vehículo blanco se interpuso entre ambos por lo que al pasar una curva lo perdió de vista.

Al bajarse de su camioneta fue a buscarlo, pero no lo encontró, solo vio el vehículo que transportaba a su hermano atravesado en la carretera consumiéndose en llamas.

Familiares hablaron con él por última vez, es mismo día, a las 9:30 de la mañana. Al no poder contactarlo, reportaron su desaparición.