Rocío Nahle evitó pronunciarse sobre la violencia en Veracruz, al señalar que su presencia en el Congreso local tuvo como único objetivo entregar la medalla Adolfo Ruiz Cortines 2025 a la atleta paralímpica y activista María Luisa Bandala.

“Que le informe la Fiscalía, por favor… no voy a contestar eso, yo vengo a un evento precioso de una mujer veracruzana ejemplar” Rocío Nahle. Gobernadora de Veracruz

Sus declaraciones se dieron en medio de hechos violentos atribuidos al Cártel Jalisco Nueva Generación, que han impactado a diversas regiones del estado tras la captura de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

Nahle esquiva tema de violencia durante evento con atleta paralímpica (Cuartoscuro / Presidencia)

Rocío Nahle promueve la normalidad cotidiana a pesar de violencia

En el contexto de la violencia generada a partir de Jalisco el domingo 22 de febrero, Rocío Nahle ha evitado dar lugar al tema de los efectos de la captura de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, que llegaron hasta Veracruz y un total de 20 estados.

El mismo domingo anunció que no suspendería las clases en Veracruz como ocurrió en varios estados y se llevarían a cabo con la normalidad de cualquier día.

Ello a pesar de que el 22 de febrero también se registraron quema de vehículos en el sur, centro y norte del estado.

Transportista Bulmaro Herrera sigue desaparecido

Los efectos de la violencia e inseguridad en Veracruz por el CJNG continuan, pues sigue desaparecido Bulmaro Herrera Bandala, quien conducía un camión torton color verde de marca Dina el domingo 22 de febrero de 2026, mismo que fue quemado por el cártel.

Sus familiares no saben nada de él tras desaparecer cuando circulaba en la carretera federal Tihuatlán-Alamo Temapache.

En el estado siguen los hechos de violencia como las narcomantas contra el presidente municipal de Tuxpan, Daniel Cortina y el director de la presidencia municipal, Raymundo Torres Cruz.