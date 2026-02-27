La Fiscalía General del Estado de Veracruz abrió una carpeta de investigación por la desaparición de Bulmaro Herrera, el chofer afectado por bloqueos derivados del operativo en el que murió El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

La FGE inició la carpeta de investigación TXP/FIM/FEADPD/011/2026, el pasado 23 de febrero, un día después del operativo que tuvo lugar en Tapalpa, Jalisco.

Mediante un comunicado se da a conocer que autoridades competentes trabajan en el caso junto a un familiar directo del chofer.

“De manera inmediata,se ordenó la investigación de los hechos, se aplicaron los protocolos correspondientes y se han generado acciones de búsqueda por el personal Ministerial en participación conjunta con un familiar directo de la víctima y las instituciones involucradas” FGE de Veracruz

La búsqueda forma parte del compromiso de la institución con las víctimas y la procuración de justicia.

“Se dará continuidad a las tareas de investigación y búsqueda para la localización de esta víctima”, reiteran. FGE de Veracruz

FGE abre investigación sobre desaparición de Bulmaro Herrera (Fiscalía General del Estado de Veracruz / Facebook)

Bulmaro Herrera, chofer desaparecido en la carretera Álamo-Tihuatlán, en Veracruz

Familiares de Bulmaro Herrera Bandala, de 51 años de edad, lo reportaron como desaparecido; la última vez que tuvieron contacto con él fue la mañana del 22 de febrero de este 2026.

Bulmarro Herrera se dirigía desde Álamo hacia Martínez de la Torre, cuando fue interceptado por grupos criminales ligados al CJNG en la carretera Álamo-Tihuatlán, Veracruz.

De acuerdo con Saúl Herrera, hermano de Bulmaro, ambos viajaban en caravana cuando un vehículo blanco se les atravesó y tras pasar una curva se perdieron de vista.

Buscó un lugar para estacionarse y al bajar de su tortón fue a buscar a su hermano, pero no lo encontró.

En su lugar vio como el vehículo que manejaba Bulmaro, estaba atravesado en la carretera y ardía en llamas por lo que informó a su familia, quienes recurrieron a las autoridades.

En su ficha de búsqueda, Bulmaro Herrera se describe como un hombre de tes blanca, de ojos color verde y cabello cano, largo y rizado, que desapareció el pasado domingo.

Como seña particular tiene una protuberancia en el pómulo izquierdo a la altura de la nariz.