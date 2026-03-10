Familia de Bulmaro Herrera sigue sin saber sobre el paradero del chofer que desapareció tras los bloqueos atribuidos a la captura de El Mencho.

La hermana de Bulmaro Herrera aseguró que a ellos no les han informado sobre la orden de aprehensión para el culpable de su desaparición, siguen sin tener un solo dato sobre el chofer.

Caso Bulmaro Herrera: 16 días desaparecido desde bloqueos por El Mencho

El 22 de febrero, día en que se hizo el operativo contra Nemesio Oseguera Cervantes alias El Mencho, fue la última vez que se vio a Bulmaro Herrera, luego de que incendiaron su tortón y él desapareciera.

En una entrevista de Azucena Uresti con Araceli Herrera, hermana de Bulmaro Herrera, compartió que a 16 días de su desaparición, siguen sin tener un solo dato del chofer.

Explicó que las esperanzas de su familia son cada vez menores, argumentando que por la cantidad de días que han pasado temen por la vida del chofer.

Por otra parte, confirmó que lo único que han hecho las autoridades es cambiar la carpeta de investigación de Tuxpan a Poza Rica, y aunque la Fiscal de Veracruz informó de una orden de aprehensión, a ellos no les han informado esto.

“A nosotros no nos han informado nada, lo único que hicieron es que cambiaron la carpeta que se inició en Tuxpan y la cambiaron a Poza Rica, de ahí a que haya una información de mi hermano, nada”. Araceli Herrera, hermana de Bulmaro Herrera.

Hasta el momento la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, no ha vuelto a ser cuestionada sobre Bulmaro Herrera tras su evasión a la brindar información.

Familia de Bulmaro Herrera tuvo que pagar arrastre y corralón de su tortón

La familia de Bulmaro Herrera sigue en la búsqueda del chofer a 16 días de su desaparición y compartiendo que hasta el arrastre y corralón tuvieron que pagar por su tortón.

Araceli Herrera compartió que tras la quema del tortón de su hermano, este quedó atravesado en la carretera por lo que autoridades prosiguieron a llevarlo con grúa al corralón.

Pese a los argumentos que dio la familia de Bulmaro Herrera, les pedían hacer los pagos correspondientes para que el tortón fuera liberado y así lo tuvieron que hacer.

La hermana de Bulmaro Herrera compartió que pagaron más de 25 mil pesos por el arrastre y corralón del tortón.

“Nos cobraron todo [el corralón y la grúa], nos cobraron 25 mil del arrastre y no sé bien el pago por día del corralón”. Araceli Herrera, hermana de Bulmaro Herrera.