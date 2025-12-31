El periodista Rafael León Segovia acusa de la fabricación del delito de terrorismo y buscará amparo para levantar su arraigo.

El pasado martes 30 de diciembre fue la audiencia del periodista Rafael León quién fue acusado por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz por delitos como:

Terrorismo

Encubrimiento por favorecimiento

Delitos contra las instituciones de seguridad pública

Después de esta audiencia le fue retirado el cargo de terrorismo, mismo que fue cuestionado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Sin embargo el resto de delitos se mantienen bajo proceso judicial y como medida cautelar se le impuso un arraigo domiciliario por un año.

Para enero 2026 el periodista buscará amparo para levantar su arraigo

Tras este primer proceso judicial que enfrenta el periodista Rafael León, reveló en entrevista para Primitivo Olvera en el programa de Azucena Uresti por Radio Fórmula que buscará en enero de 2026 que le puedan levantar su arraigo con un amparo.

“En enero va haber un amparo para que si Dios quiere y me lo permite dos de marzo o abril me quiten el arraigo domiciliario” Rafael León Segovia, periodista

También en esta entrevista Rafael León Segovia dio a conocer que tuvo miedo al momento de su detención debido a que los elementos de la Policía Ministerial de Investigación que ejecutaron su orden de aprehensión no se identificaron, por lo que él pensó que se trataba de un secuestro.

Además estando en prisión el periodista asegura que no comió por tres días, por lo que incluso bajo de peso en ese tiempo y durante su audiencia se sintió mal.

Por lo que asegura el periodista que el juez de control que llevaba su audiencia lo vio y determinó el arraigo por un año.

Al respecto de su trabajo periodístico, Rafel León Segovia dio a conocer que continuará ejerciendo pero ahora desde casa haciendo notas referentes a accidentes y otros hechos locales, debido que permanece trabajando para una radio.

Aunque confesó tener miedo en seguir haciendo su trabajo de nota roja, debido a que en su tiempo en prisión reflexionó cómo será su actuar periodístico de ahora en adelante, una vez que se le levante el arraigo.