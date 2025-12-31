Karla Díaz Hermosilla es fiscal Regional de la Zona Sur Coatzacoalcos, quién es señalada por el periodista Rafael León Segovia, como una de las responsables por su imputación de terrorismo.

Esto después de que el periodista fuera retirado el cargo de terrorismo por el que fue detenido por la Fiscalía General del Estado (FGE) en Veracruz, sin embargo le fue impuesto por un juez el arraigo domiciliario.

Aunque el periodista aún enfrenta los delitos de:

Encubrimiento por favorecimiento

Delitos contra las instituciones de seguridad pública

De los que acusó a Karla Díaz Hermosilla, fiscal Regional de la Zona Sur Coatzacoalcos de fabricarles delitos para detenerlo por su trabajo periodístico.

¿Quién es Karla Díaz Hermosilla?

Karla Díaz Hermosilla es la fiscal regional de la Zona Sur Coatzacoalcos, quién fue señalada por el periodista Rafael León Segovia como una de las responsables de meterlo a la cárcel por el delito de terrorismo.

Este señalamiento lo reveló el periodista a través de una entrevista para Primitivo Olvera en el programa de Azucena Uresti por Radio Fórmula.

Donde señaló a Karla Díaz Hermosilla, fiscal regional de la Zona Sur Coatzacoalcos de ser conocida en el “bajo mundo” como “Quetzabell” y ser una de las personas que decidió sobre su imputación por terrorismo.

Incluso el periodista aseguró que en audiencia Karla Díaz Hermosilla le grito “terrorista”.

“Verdaderamente el primer día que fue mi audiencia en este asunto. Al llegar con un odio, un odio jarocho, la señora se dirigió a mí ‘usted es un terrorista’, con un odio terrible, con un odio jarocho que dije ‘No’ de aquí viene todo” Rafel León Segovia, periodista

¿Qué edad tiene Karla Díaz Hermosilla?

Datos personales de Karla Díaz Hermosilla como su edad se desconocen al ser una servidora pública que se dedica a temas de seguridad, estos son reservados.

¿Quién es su esposo de Karla Díaz Hermosilla?

Tampoco se sabe quién es el esposo de Karla Díaz Hermosilla, fiscal regional de la Zona Sur Coatzacoalcos ya que esta información de su vida privada no es pública.

¿Qué signo zodiacal es Karla Díaz Hermosilla?

No se sabe cuál podría ser el signo zodiacal de Karla Díaz Hermosilla, fiscal regional de la Zona Sur Coatzacoalcos porque no se cuenta con una fecha de nacimiento que pueda precisar esta información.

¿Cuántos hijos tiene Karla Díaz Hermosilla?

Por el momento tampoco hay información pública que indique quienes son los hijos de Karla Díaz Hermosilla, fiscal regional de la Zona Sur Coatzacoalcos.

¿Qué estudió Karla Díaz Hermosilla?

De acuerdo a un perfil profesional de Karla Díaz Hermosilla, fiscal regional de la Zona Sur Coatzacoalcos que es público ella estudio:

Licenciatura en Derecho en la Universidad Cristóbal Colón en Veracruz, Veracruz en los años de 1996 al 2001

Maestría en Ciencias Penales en la Universidad Villa Rica en Veracruz, Veracruz en los años de 2002 al 2004

Maestría en Criminalística y Ciencias Forenses en la Universidad Popular Autónoma de Veracruz en Veracruz, Veracruz en los años de 2010 al 2012

Maestría en Litigación Oral, Procuración y Administración de Justicia en la Universidad del Valle de México en Veracruz, Veracruz en los años de 2013 al 2015

Doctorado en Derecho en la Universidad Cristóbal Colón en Veracruz, Veracruz en los años de 2016 al 2018

¿En qué ha trabajado Karla Díaz Hermosilla?

Al respecto de la trayectoria profesional de Karla Díaz Hermosilla es identificada como una funcionaria pública con una amplia carrera en la procuración de justicia en el estado de Veracruz en cargos como: