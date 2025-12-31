Ludwig Francisco Cruz Marcial es un funcionario de la Fiscalía de Veracruz, quién fue señalado por el periodista Rafael León Segovia como uno de los responsables por su imputación de terrorismo.

El pasado 30 de diciembre el periodista Rafael León Segovia enfrentó una audiencia por los delitos de:

Terrorismo

Encubrimiento por favorecimiento

Delitos contra las instituciones de seguridad pública

De los que el cargo de terrorismo le fue retirado pero el periodista aprovechó su liberación para señalar a Ludwig Francisco Cruz Marcial, un funcionario de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz como responsable de su detención.

A continuación te revelamos todo lo que sabemos de este funcionario de la Fiscalía de Veracruz con datos como:

¿Quién es?

¿Qué edad tiene?

¿Quién es su esposa?

¿Qué signo zodiacal es?

¿Cuántos hijos tiene?

¿Qué estudió?

¿En qué ha trabajado?

¿Quién es Ludwig Francisco Cruz Marcial?

En entrevista por Radio Fórmula con Primitivo Olvera en el programa de Azucena Uresti, el periodista Rafael León Segovia señaló a Ludwig Francisco Cruz Marcial como uno de los responsables de querer meterlo a la cárcel, junto con Karla Díaz Hermosilla, fiscal regional de la Zona Sur Coatzacoalcos.

Además el periodista de nota roja en Coatzacoalcos aseguró que ambos funcionarios lo querían en prisión. Según Rafael León, Ludwig Francisco Cruz Marcial también es conocido como “El Fey Acab”.

Ludwig Francisco Cruz Marcial habría estado en la audiencia del pasado 30 de diciembre del periodista Rafael León Segovia, quién lo señaló de querer coartar su libertad de expresión al meterlo a la cárcel por el delito de terrorismo.

“Ahorita quién me odia y me detesta es una fiscal regional de la zona sur que se llama Karla Díaz Hermosilla, conocida mejor como “Quetzabell” en el bajo mundo como dicen en el hampa, y Ludwig Francisco Cruz Marcial mejor conocido como “El Fey Acab” son los dos que verdaderamente el primer día que fue mi audiencia en este asunto. Al llegar con un odio, un odio jarocho, la señora se dirigió a mí ‘usted es un terrorista’, con un odio terrible, con un odio jarocho que dije ‘No’ de aquí viene todo” Rafel León Segovia

¿Qué edad tiene Ludwig Francisco Cruz Marcial?

Información personal de Ludwig Francisco Cruz Marcial se mantiene como privada por lo que se desconoce cuál es su edad.

¿Quién es su esposa de Ludwig Francisco Cruz Marcial?

No hay información sobre quién es la esposa de Ludwig Francisco Cruz Marcial o si tiene pareja sentimental.

¿Qué signo zodiacal es Ludwig Francisco Cruz Marcial?

Al no tener datos como la fecha de nacimiento de Ludwig Francisco Cruz Marcial, tampoco se puede saber qué signo zodiacal tiene.

¿Cuántos hijos tiene Ludwig Francisco Cruz Marcial?

Tampoco hay información pública que indique quienes son los hijos de Ludwig Francisco Cruz Marcial.

¿Qué estudió Ludwig Francisco Cruz Marcial?

Por otra parte Ludwig Francisco Cruz Marcial es una persona con varios estudios, entre licenciatura, maestría en Derecho.

Además de una amplia variedad de cursos que lo han especializado a lo largo de los años en materias como:

Derecho Constitucional

Derecho Penal

Amparo

Sistema Penal Acusatorio

¿En qué ha trabajado Ludwig Francisco Cruz Marcial?

También al respecto de la vida profesional de Ludwig Francisco Cruz Marcial esta ha sido profundamente amplia tanto en diferentes cargos dentro de la Fiscalía de Veracruz como profesor en diferentes materias de Derecho.

Los cargos que ha tenido son: