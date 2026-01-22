El periodista Rafael León Segovia obtuvo un amparo que le permitió quedar libre del arraigo domiciliario desde el 21 de enero de 2026, a poco más de un mes de haber sido detenido por “terrorismo” en Coatzacoalcos, Veracruz.

El amparo de Rafael León Segovia fue concedido por un juez federal, lo que le permitió al periodista poder salir a las calles, retomar parte de su vida y continuar con su actividad periodística.

“Estamos de regreso gracias a Dios”, celebró Rafael León Segovia tras ser liberado del arresto domiciliario por los delitos de encubrimiento por favorecimiento y contra las instituciones de seguridad pública.

Rafael León Segovia queda libre del arraigo domiciliario, pero proceso sigue

Desde la noche del 21 de enero, el periodista Rafael León Segovia pudo retomar sus transmisiones periodísticas, tras ser liberado del arresto domiciliario por los cargos en su contra presentados el 30 de diciembre de 2025.

“Ya extrañábamos esto, la acción. Bendito sea Dios que ya estamos aquí de nuevo, gracias a todos los amigos que pedían que regresáramos“, señaló el periodista en una transmisión en vivo en su perfil ‘Lafita León León’.

Rafael León Segovia es liberado (Especial)

Aunque Rafael León Segovia está en libertad, esto se debe a que un juez federal le concedió un amparo que eliminó la medida de arraigo domiciliario dictado por un año, por lo que el proceso aún seguirá su curso.

Fiscal de Coatzacoalcos presentó su renuncia por caso Rafael León Segovia

En un primer momento, la Fiscalía de Veracruz había señalado a Rafael León Segovia por el delito de terrorismo, aunque después modificó la acusación por presiones de civiles y el sector periodístico.

En medio de las críticas al sistema de justicia, se dio a conocer que Karla Díaz Hermosilla presentó su renuncia como fiscal regional de Zona Sur Coatzacoalcos el 7 de enero.

Igualmente por este caso, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reprobó en su conferencia mañanera la imputación de terrorismo contra el periodista Rafael León Segovia.