El periodista veracruzano, Rafael León Segovia, agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum por evitar que se le juzgara por el delito de terrorismo, como autoridades de Veracruz buscaban hacer.

“Si no es por ella (Claudia Sheinbaum) estuviera a lo mejor en el Cereso acusado de terrorismo” Rafael León Segovia

Rafael León Segovia agradece a Sheinbaum; asegura que por ella no lo juzgaron por terrorismo

El 30 de diciembre de 2025, un juez de control vinculó a proceso al periodista Rafael León Segovia, sin embargo, el impartidor de justicia descartó juzgar al reportero por el delito de terrorismo.

Ante ello, el mismo comunicador extendió aun agradecimiento a Claudia Sheinbaum, pues aseguró que fue por intervención de la presidenta, que al final no se le imputó dicho cargo en Veracruz.

Entrevistado en el noticiero radiofónico de Pepe Cárdenas, Rafael león Segovia dijo que el hecho de que Claudia Sheinbaum “volteó” a ver su caso, permitió que se le liberara de la acusación de terrorismo.

“Yo admiro mucho a nuestra presidenta, es una gran dama. Le agradezco mucho que volteó a verme (...) Si no es por ella (Claudia Sheinbaum) estuviera a lo mejor en el Cereso acusado de terrorismo” Rafael León Segovia

Rafael León Segovia (Michelle Rojas)

Sin embargo, recriminó la actuación que por su lado, tuvo la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, debido a que lamentó que la mandataria estatal no haya puesto ningún tipo de atención en su caso.

A pesar de lo anterior, Rafael León Segovia dijo que respeta a Rocío Nahle, aunque insistió en expresar sus agradecimientos a Claudia Sheinbaum por ayudarlo a evitar ser juzgado por terrorismo.

Rafael León Segovia acusa a Karla Díaz Hermosilla de un “complot” en su contra

Luego de agradecer a Claudia Sheinbaum por intervenir en su caso para evitar que se le juzgara por terrorismo, Rafael León Segovia se lanzó en contra de la ex fiscal regional, Karla Díaz Hermosilla.

Como lo ha sostenido en otras ocasiones, el periodista advirtió que la ex fiscal regional de la zona Sur de Coatzacoalcos, estaba poniendo en marcha un “complot” para deshacerse de él.

Karla Díaz Hermosilla, fiscal del caso Rafael León, deja su cargo (Michelle Rojas)

Sobre dicho punto, Rafael León Segovia aseveró que la ex fiscal que fue ya fue destituida el 6 de enero, estaba actuando de manera vengativa en su contra, por haber exhibido sus conductas ilegales.

Al respecto, aseveró que en compañía del abogado de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz, Ludwig Francisco Cruz Marcial, Karla Díaz Hermosillo mantenía una red de extorsiones.

Así lo acusó al señalar que ambos llevaron a cabo diversos actos como encarcelamientos de personas inocentes, robo de autos de víctimas y extorsiones a cambio de fallos judiciales.