Petróleos Mexicanos (Pemex) continúa operando pese a las inundaciones en Poza Rica, Veracruz tras fuertes lluvias registradas el pasado 9 de octubre.

El pasado 9 de octubre en 31 estados de la república mexicana fuertes lluvias azotaron en territorio nacional, entre estas entidades se reportaron graves inundaciones en Veracruz.

Entre las zonas afectadas reportan que el norte del estado de Veracruz ha sufrido fuertes inundaciones, sin embargo la Terminal de Almacenamiento y Despacho (TAD) Poza Rica de Pemex sigue operando.

En el caso de Poza Rica, Veracruz estas inundaciones se reportan en estado crítico debido al desbordamiento del Río Cazones.

En 48 municipios de Veracruz donde azotaron las fuertes lluvias, Poza Rica ha sido uno de los más afectados con graves inundaciones por el desbordamiento del río Cazones.

Testimonios de habitantes de Poza Rica, Veracruz aseguran para N+ que las inundaciones se registran al menos desde las 5 de la mañana de hoy viernes 10 de octubre.

Donde el nivel del agua ha alcanzado niveles históricos, destacan, mientras piden el apoyo de las autoridades locales, estatales y federales ante tal emergencia.

Relatan además que desde las 3 de la mañana no cuentan con servicios como energía eléctrica en la zona.

Mientras que en redes sociales se pueden ver imágenes de cómo el agua arrastra animales, autos y personas de las que se desconoce si ya fueron apoyadas o no por las autoridades locales.

En tanto en Poza Rica sigue lloviendo lo que genera preocupación en esta zona de desastre.

Pemex sigue en operaciones pese a las inundaciones en Poza Rica, Veracruz

A través de un breve comunicado en redes sociales, Pemex informó que la Terminal de Almacenamiento y Despacho (TAD) Poza Rica sigue en operaciones pese a las inundaciones registradas en el estado de Veracruz.

Pemex informó que la TAD de Poza Rica sigue recibiendo combustibles mientras que sigue operando con energía eléctrica.

Detallan que la instalación cuenta con el personal necesario para garantizar la operación y atender cualquier emergencia.

Pese a la inundación mencionan que el nivel del agua en la zona está contenido, y se mantiene vigilancia constante ante cualquier eventualidad.

“Pemex informa que, en seguimiento al fenómeno meteorológico en el norte de Veracruz, la Terminal de Almacenamiento y Despacho (TAD) Poza Rica continúa recibiendo combustibles y operando con energía eléctrica. La instalación cuenta con el personal necesario para garantizar la operación y atender cualquier emergencia. El nivel del agua en la zona está contenido, y se mantiene vigilancia constante ante cualquier eventualidad." Pemex en X

Las fuertes lluvias que azotaron el estado de Veracruz han causado diversas afectaciones, así como el desbordamiento de ríos como el de Pantepec.

Sostiene que zonas como Poza Rica, donde están las instalaciones de Pemex los veracruzanos está incomunicados, y la carretera está inundada.

Incluso reportan que los puentes de Poza Rica están a punto de caerse.

#URGENTE

El norte de #Veracruz está devastado, las fuertes lluvias desbordaron el río Pantepec que pasa por #PozaRica #Tuxpan y #Alamo.



A ver si @rocionahle se pone las pilas porque hay gente atrapada, casas destrozadas y en el caso de Poza Rica están incomunicados porque la… pic.twitter.com/yJ6nQ48QRJ — 🅜🅐🅛🅤 🅖🅡🅐🅝🅐🅓🅞🅢 (@malusita76) October 10, 2025

En tanto en un reporte de la titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil del Gobierno de México, Laura Velázquez Alzúa informó que ya se están atendiendo los efectos de las fuertes lluvias en Veracruz.

Otros lugares afectados son el municipio de Álamo, Veracruz donde elementos de Protección Civil y personal de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) trabajan en conjunto para atender la emergencia.