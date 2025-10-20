Derivado del incendio registrado en el ducto Pemex NNCactus-Cuxtal este 20 de octubre de 2025, el Centro Nacional de Control del Gas Natural (CENEGAS) confirmó que no hubo lesionados.

Los primeros reportes refieren que a las 12:57 horas se tuvo conocimiento del incendio entre las instalaciones de Cactus y Cuxtal, en los límites del estado de Chiapas con Tabasco.

De manera inmediata se aplicaron los protocolos de atención y revisión de las instalaciones, pudiéndose confirmar que no hubo personas lesionadas a partir del incendio en el ducto de Pemex.

Incendio en ducto Pemex Cactus-Cuxtal (Tomada de video)

Fuego fue controlado tras incendio en ducto Pemex Cactus-Cuxtal

Mediante un comunicado difundido en redes sociales, el CENEGAS informó que a las 13:40 horas logró extinguirse el fuego tras el incendio en el ducto de Pemex Cactus-Cuxtal, en Chiapas.

Precisó que las autoridades aún están evaluando el daño provocado sobre los ductos y el resto de las instalaciones al interior del Complejo Procesador de Gas Cactus.

De igual manera, el CENEGAS explicó que hasta el momento no se tienen reportes de personas lesionadas, aunque aún se continúa la operación bajo protocolos de atención sin mayores inconvenientes.

Hasta el momento, las autoridades y la empresa estatal no han determinado las causas que originaron la explosión en el Complejo Procesador de Gas Cactus.