Una explosión en el Complejo Petroquímico Cosoleacaque de Pemex en Veracruz, que se registró durante la madrugada de hoy vieres 19 de septiembre, dejó un saldo de 5 heridos.

De acuerdo con lo indicado en los reportes, el incidente ocurrió debido a una fuga en una válvula de la Planta 7 de las instalaciones de Pemex en Veracruz ubicadas en Cosoleacaque.

Derivado de la explosión en el Complejo Petroquímico hay al menos 5 heridos; en tanto, el departamento de Protección Civil de Pemex descartó personas fallecidas.

La madrugada de este viernes 19 de septiembre, se registró una explosión en el Complejo Petroquímico Cosoleacaque de Pemex en Veracruz del que se indica, dejó un saldo de 5 heridos.

Sobre lo ocurrido en la planta especializada en la producción de amoniaco, urea y otros derivados para fertilizantes, versiones indican que ocurrió debido a una fuga en una de las válvulas.

En torno a ello, los reportes extraoficiales que se han emitido apuntan que se trató de una fuga de vapor que tuvo lugar en la planta 7 del Complejo Petroquímico Cosoleacaque de Pemex.

La información establece que un grupo de trabajadores llevaba a cabo maniobras en el lugar cuando sin saberlo, abrieron una brida que provocó la fuga de vapor que derivó en la explosión.

Una explosión ocurrida la madrugada del viernes 19 de septiembre en Complejo Petroquímico Cosoleacaque de Pemex en Veracruz, dejó un saldo de cuando menos 5 heridos.

En torno a los hechos, el departamento de Protección Civil de Pemex dio a conocer que los 5 obreros que resultaron lesionados por el accidente en sus instalaciones, se tratan de los siguientes:

Julio Hernández López

Daniel Ramos Hernández

Roberto Ramírez Ramos

Luis Enrique Azamar

José María Valdez

De la misma forma, las autoridades de la empresa paraestatal resaltaron que los afectados fueron ingresados en el Hospital Regional de Pemex en Minatitlán y su estado de salud se reporta estable.

En algunas versiones extraoficiales que han emitido medios locales, se apunta que uno de los obreros que resultó herido por la explosión se encontraría grave, sin embargo, no hay datos oficiales de ello.

Por otro lado, destacaron a que pesar de la explosión en el Complejo Petroquímico de Pemex en Veracruz, la planta continuó en operaciones sin que se afectaran los trabajos cotidianos de producción.

Ante lo ocurrido, también se reporta que autoridades y representantes sindicales ya dieron inicio a la respectivas investigaciones para determinar las causas del incidente prevenir situaciones futuras.