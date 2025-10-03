Aunque apenas lleva seis años en funcionamiento, Petróleos Mexicanos (Pemex) evaluará si dará continuidad al programa Gas Bienestar que beneficia a varias entidades de México.

La noticia fue dada a conocer por la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia mañanera del jueves 2 de octubre, al tratar temas relacionados a programas sociales y Pemex.

“Pemex está estudiando la viabilidad de que continúe o no, todavía no tiene una decisión”, refirió Claudia Sheinbaum.

Pemex (Eduardo Díaz/SDPnoticias.com)

¿Por qué Pemex evalúa la desaparición del Gas Bienestar?

Claudia Sheinbaum también mencionó que uno de los principales objetivos del Gas Bienestar era que no subiera el precio del Gas LP, lo cual se logró exitosamente.

Una vez cumplida esta meta, entonces Pemex estaría evaluando la posibilidad de ya no darle continuidad al programa, aunque aún no se ha dado a conocer una decisión.

“Tuvo muchas virtudes el Gas Bienestar, me tocó en la Ciudad que fue donde se implementó; la primera es que hubo más competencia y entonces como el Gas Bienestar era más barato, dentro de los costos de producción de Pemex, pues entonces el privado, cuando hay competencia, tiene que también controlar sus precios” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum recordó que el mismo expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) puso un límite al precio del gas LP, ya que se había registrado una subida preocupante en el Valle de México.