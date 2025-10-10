La presidenta Claudia Sheinbaum convocó a una reunión de emergencia con varios gobernadores y gobernadoras para atender el tema de las lluvias en los estados.

De acuerdo con la información, la reunión se realizó de manera virtual y también asistieron los titulares de diversas dependencias como:

Defensa

Marina

Conagua

SICT

CFE

Gobernación

Bienestar

Protección Civil

Esta reunión de emergencia se da en el contexto de que México enfrenta varios fenómenos meteorológicos que ha causado daños en estados como Veracruz.

Fuertes lluvias reportan graves inundaciones en Poza Rica, Veracruz (Especial)

Claudia Sheinbaum se reune con gobernadores ante el tema de lluvias en varios estados

Este viernes 10 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum compartió en redes sociales que convocó a una reunión de emergencia por las lluvias en varios estados.

Claudia Sheinbaum dijo que gobierno federal y estatales estaban trabajando juntos para “apoyar a la población, abrir caminos y restablecer el servicio eléctrico”.

A esta reunión de emergencia con Claudia Sheinbaum asistieron los siguientes gobernadores:

La presidenta Claudia Sheinbaum no dio más detalles, pero adelantó que seguirán informando acerca de las lluvias y las acciones implementadas.