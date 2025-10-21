Habitantes del municipio de Álamo, Veracruz, reclaman a Petróleos Mexicanos (Pemex) por el derrame de hidrocarburos, que es dañino para el ambiente y para toda la población.

De acuerdo con un comunicado de Pemex, el derrame se dio como consecuencia de las recientes lluvias en el estado de Veracruz, que habrían provocado que un ducto se rompiera.

Pemex ha informado que las reparaciones del ducto ya se han concluido; sin embargo, los habitantes de Álamo, Veracruz reclaman el daño ambiental que este pudo haber ocasionado.

Habitantes de Álamo, Veracruz reclaman a Pemex por derrame y daño ambiental

La población de Álamo, Veracruz, se mantiene en alerta no solo por las afectaciones directas de las lluvias, sino porque estas habrían dañado un ducto de Pemex provocando un derrame.

Según los reportes, el derrame de crudo se dio a lo largo de 8 kilómetros del Río Pantepec y alcanzó parte del Río Tuxpan; los habitantes se encuentran preocupados por el daño ambiental.

Acusan que aunque podría ser una pequeña pérdida para Pemex, para la población implica un gran daño, pues ocupan el agua del río para sus cultivos, ganado e incluso, para consumo personal.

Por otro lado, los habitantes reclaman que el derrame se filtró a sus cultivos, lo que afectará gravemente a la economía local de Álamo y temen que también repercuta en su salud.

Derrame de ducto de Pemex en Álamo, Veracruz (Redes sociales)

Pemex informa sobre reparación total de ducto en Álamo, Veracruz

Este martes 21 de octubre, Pemex lanzó un comunicado para informar que el ducto por el que se dio el derrame de crudo en varias comunidades de Álamo, Veracruz, ya fue reparado.

Asimismo, Pemex informó que personal especializado realiza las tareas de limpieza, recolección de residuos y aplicación de material absorbente para sanear los cuerpos de agua afectados.