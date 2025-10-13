El sábado 11 de octubre de 2025, alrededor de las 22:45 horas, la Refinería Miguel Hidalgo en Tula de Pemex, Hidalgo, registró un apagón que afectó varias plantas, incluida la Unidad HDR 400.

La interrupción eléctrica provocó la explosión de una turbina de vapor, generando una fuga de azufre y obligando a la evacuación preventiva de los trabajadores.

Derrame de hidrocarburo al río Tula

El corte de energía también comprometió el sistema de contención de residuos líquidos, provocando un derrame de hidrocarburo que afectó al río Tula.

Los vecinos de la Unidad Habitacional Pemex y colonias cercanas reportaron:

Manchas negras en el agua

Fuerte olor a combustible

Malestares como mareos, vómitos y dolores de cabeza

🚨 Reportan derrame de combustóleo y daños ambientales ocasionados tras fallas del fin de semana en la Refinería Miguel Hidalgo, en Tula, Hidalgo. pic.twitter.com/Ycp35jJtAj — Pamela Cerdeira (@PamCerdeira) October 13, 2025

Medidas de seguridad y mitigación

Autoridades locales, Protección Civil y técnicos de Pemex actuaron de inmediato para:

Acordonar la zona afectada

Contener el derrame y evitar su propagación

Recomendar el uso de cubrebocas y cerrar temporalmente el viaducto

Impacto y prevención

El incidente evidencia la vulnerabilidad de la infraestructura de Pemex y la necesidad de reforzar protocolos de seguridad para proteger a la población y el medio ambiente. Especialistas alertan sobre posibles consecuencias a largo plazo en la salud y el ecosistema del río Tula.