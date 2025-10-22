En medio de las denuncias que se han difundido del daño ambiental por un derrame de crudo en el río Pantepec en Álamo, Veracruz, Pemex informó que ya realiza trabajos de limpia.

Fue por medio de un comunicado que Petróleos Mexicanos (Pemex), dio a conocer que ya se puso en marcha un dispositivo especial con el fin de limpiar las afectaciones que se causaron.

Lo anterior luego de que en redes sociales se difundieron numerosas denuncias en las que se acusa que se generó un severo daño ambiental en el río Pantepec en Álamo, Veracruz.

Pemex limpia río Pantepec en Álamo, Veracruz tras denuncias de daño ambiental por derrame

Las fuertes lluvias que se registraron durante la primera semana del mes de octubre en diversos estados del país, dejaron importantes daños materiales y numerosas pérdidas humanas.

Sin embargo, el saldo negativo de las precipitaciones no se quedó solo en eso, debido a que también se reportaron afectaciones en un ducto de petróleo que derivó un derrame de crudo.

La fuga de petróleo desembocó en el río Pantepec en Álamo, Veracruz, donde vecinos de la zona acusan que ya se concretó un daño ambiental de grandes magnitudes.

Ante ello, Pemex emitió un comunicado este martes 21 de octubre, en el que resaltó que ya se pusieron en marcha los trabajos de limpia necesarios en busca de hacer frente al daño ambiental en el sitio.

Al respecto, Pemex refirió que instaló hoy 650 metros de barrera oleofílica, con los que asegura, ya se logró la recuperación de más de 180 mil litros de hidrocarburo derramados.

De la misma forma, indicó que se instalaron 8 barreras contiguas en los brazos del río Tuxpan para evitar la dispersión del petróleo y se reducirá al máximo el riesgo para las comunidades cercanas.

📍Participan más de 600 elementos en la limpieza y remediación del río Pantepec en Veracruz.



Pemex limpia río Pantepec en Álamo, Veracruz con apoyo de Marina y gobiernos locales

Al informar que ya se realizan las respectivas acciones de limpia ante el daño ambiental provocado en el río Pantepec en Álamo, Veracruz, Pemex señaló que en los trabajos participan 200 elementos.

Asimismo, resaltó que los elementos de Pemex trabajan con el apoyo de 300 de la Secretaría de Marina, 50 del gobierno estatal y municipal y 70 técnicos de diversas empresas especializadas.

En conjunto, apuntó, el personal que se ha sumado al trabajo de limpia realiza maniobras de succión y retiro del petróleo que se encuentra contenido las barreras que se ha instalado.

Dichas labores se despliegan con la ayuda de un camión full desplegado en la comunidad de Casa Blanca, así como equipos adicionales de alta capacidad para su recolección y transporte seguro.

Finalmente, Pemex indicó que este miso 21 de octubre y de forma paralela se realizaron los trabajos de reparación del ducto que se dañó y causó el derrame, pero se seguirán con las acciones.