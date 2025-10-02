Petróleos Mexicanos (Pemex) informó hoy miércoles 1 de octubre de 2025 una emergencia en el estado de Veracruz, tras ser detectada una fuga en su oleoducto Nuevo Teapa-Poza Rica-Madero.

Mediante un comunicado, Pemex puntualizó que la fuga se localizó en el kilómetro 116+951 del oleoducto Nuevo Teapa-Poza Rica-Madero, el cual atraviesa la localidad de San Miguel Xochitecatitla, en Veracruz.

Detectan fuga en oleoducto Nuevo Teapa-Poza Rica-Madero de Pemex; anuncian acciones legales contra responsable

La tarde de este miércoles, Pemex alertó por una emergencia que generó en Veracruz, en su oleoducto Nuevo Teapa-Poza Rica-Madero.

De acuerdo con Pemex, la emergencia se originó porque un trabajador agrícola, ajeno a la paraestatal, perforó con una retroexcavadora el oleoducto, esto mientras realizaba trabajos en el campo.

Tras notar la emergencia, personal especializado de Pemex se trasladó hasta el sitio en atención a la emergencia, activando los protocolos de atención correspondientes.

Entre estos se llevó a cabo la suspensión del ducto, para evitar que continuara la fuga y disminuir los riesgos que los trabajos de reparaciones pudieran generar.

Pemex manifestó que no se reportaron personas lesionadas, ni tampoco se reportó riesgo para la población que se encuentra cercana al poblado de San Miguel Xochitecatitla, en Veracruz.

Según detalló Pemex en su comunicado, presentará una denuncia formal ante las autoridades, por los daños que un tercero ajeno a la empresa provocó en el oleoducto Nuevo Teapa-Poza Rica-Madero.