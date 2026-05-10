Fans de BTS colapsan Circuito Interior en el segundo día en el Estadio GNP Seguros

En el segundo concierto de BTS en el Estadio GNP Seguros, CDMX, fans colapsan Circuito Interior Río Churubusco para escuchar desde afuera los más grandes éxitos de la agrupación.

Las autoridades confirmaron la invasión de Armys en el Circuito Interior, por lo que estas son las alternativas viales que puedes utilizar.

ARMYs colapsan el Circuito Interior durante el segundo concierto de BTS en el Estadio GNP Seguros

Este 9 de mayo se registra un congestionamiento en el Circuito Interior luego de que ARMYs lo colapsaron durante el segundo concierto de BTS en el Estadio GNP Seguros, CDMX.

Esto luego de que miles de fanáticos sin boletos ocuparon las vialidades aledañas al Estadio GNP Seguros para escuchar desde fuera el concierto de BTS.

🎶🫰 El Army está presente: en los camellones de circuito interior, a la altura del estadio GNP, fans de BTS se han dado cita para escuchar desde afuera el concierto de la banda de K-Pop. La subsecretaría de tránsito ya implementa cortes a la circulación.



📹: Ulises Soriano pic.twitter.com/7XpZw4Qwlx — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) May 10, 2026

Al grito de ¡Fuera revendedores! fanáticos del grupo convirtieron gran parte del Circuito Interior en un punto de encuentro masivo.

La concentración de los ARMYs en las inmediaciones del Estadio GNP ocupó camellones, banquetas y carriles laterales.

Esta aglomeración provocó un colapso vial significativo en arterias importantes como el Circuito Interior, Eje 3 Sur y el Viaducto Río de la Piedad.

Debido a la cantidad de fans de BTS, la Subsecretaría de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) implementó cortes a la circulación.

El tránsito se tornó lento sobre Circuito Interior a la altura del Estadio GNP, debido al paso de fans y del operativo de tránsito para controlar el acceso de los asistentes al concierto.

Estadio GNP Seguros: alternativas viales a Circuito Interior por segundo concierto de BTS

Las autoridades de seguridad y transporte mantuvieron operativos constantes para gestionar el tráfico y sugerir rutas alternas ante la saturación del Circuito Interior.

Hasta el momento no se reportan lesionados ni alteraciones graves del orden, solo el fuerte impacto en la movilidad.

Ante el colapso por ARMYs del Circuito Interior por el segundo concierto de BTS en el Estadio GNP Seguros se recomiendan estas alternativas viales:

Calz. Ignacio Zaragoza

Eje 4 Ote

Canal Río Churubusco

Eje 3 Ote

Av. Fco. del Paseo y Troncoso

Plutarco Elías Calles

BTS dará su tercer concierto el domingo 10 de mayo, en el que se espera de nuevo la asistencia de miles de fans tanto dentro como fuera del recinto.

Por lo que las autoridades recomiendan a los automovilistas tomar sus precauciones y evitar la zona durante y después del concierto de BTS en el Estadio GNP Seguros.