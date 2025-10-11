En medio de las fuertes lluvias que han azotado a la entidad en los últimos días, se dio a conocer que un tigre se escapó del zoológico en Xicotepec, en el estado de Puebla.

Así lo dio a conocer el alcalde de Xicotepec, Carlos Barragán, quien pidió a la ciudadanía tomar precauciones y contactar a las autoridades en caso de avistar al tigre.

De acuerdo con el edil, el tigre escapó del Zoológico Animalia de Xicotepec luego de que parte de su área de cautiverio se derrumbara por las fuertes lluvias en Puebla.

#Vídeo 🐅 || El alcalde de #Xicptepec, Carlos Barragán alertó a la población sobre un tigre que se escapó tras el desbordamiento del Río San Marcos. Refirió que las autoridades continúan realizando las labores necesarias para encontrarlo. 🐯#Puebla #Importante #Urgente pic.twitter.com/9RkERH29E7 — 🚘 📢Alerta Angelopolitana📹📸 (@AAngelopolitana) October 10, 2025

Profepa pide no herir al tigre que se escapó del zoológico en Xicotepec

El gobierno de Xicotepec informó que las autoridades municipales activaron drones para buscar al tigre en áreas urbanas y rurales cercanas, además de reforzar la vigilancia en puntos estratégicos.

Ante este hecho, la Profepa señaló que se logró la contención de la totalidad de los animales del zoológico de Xicotepec, a excepción del tigre de bengala, ejemplar que tiene un peso de aproximadamente 130 kilogramos.

La Profepa hizo un llamado a la población a no intentar capturarlo o ahuyentarlo, mucho menos herirlo o cazarlo. “En caso de avistamiento, les pedimos resguardarse en un lugar seguro y avisar a través del teléfono: 911″, informa.

Por su parte, el alcalde de Xicotepec instruyó suspender actos públicos programados (como el informe municipal y eventos festivos), para buscar al tigre y atender la emergencia derivada de las fuertes lluvias.