Rubicelia Ramírez Posada, madre de Roxana Guzmán, rompió el silencio luego de que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz confirmó que la periodista fue asesinada.

“Dar las gracias a Dios también, porque sin él no se hubiera encontrado. No como yo quería que apareciera mi hija, pero pues ahora tendré un lugar a donde llevarle flores, a donde llorar” Rubicelia Ramírez Posada. Madre de Roxana Guzmán

Abordada por medios de comunicación, Rubicelia Ramírez Posada agradeció que se haya logrado la localización de los restos de su hija, pues consideró que ahora puede tener un poco de tranquilidad.

Sin embargo, la madre de Roxana Guzmán señaló que a pesar de lo ocurrido con la periodista, no tiene cabida para sentimientos negativos y aseveró que lo único que espera es la justicia divina.

Madre de Roxana Guzmán agradece hallazgo de su hija: “Ahora tendré un lugar a donde llevarle flores”

A un mes de haber sido secuestrada en Nanchital, la periodista Roxana Guzmán fue encontrada muerta al interior de un rancho ubicado en el municipio de Moloacán, Veracruz.

Al respecto, la FGE de Veracruz dio a conocer que los restos de la comunicadora, se localizaron dentro de una fosa clandestina y tras el hallazgo, la madre de Roxana Guzmán se pronunció.

Al dar las que se tratan de sus primeras palabras luego del hallazgo de su hija, Rubicelia Ramírez Posada agradeció a Dios por la localización del cuerpo de la periodista.

“Ahora tendré un lugar a donde llevarle flores, a donde llorar. Ahora siento en carne propia lo que sienten las madres buscadoras que sufren y aún no encuentran a su familia" Rubicelia Ramírez Posada. Madre de Roxana Guzmán

Pese a sentenciar que habría sido mejor encontrarla con vida, la mujer refirió que cuando menos, ahora ya tiene un sitio al que llevar flores y a donde ir llorar.

Incluso, resaltó que durante el tiempo en el que su hija estuvo no localizada, sintió en carne propia la tragedia que viven día a día las madres buscadoras que no han encontrado a sus familiares.

Madre de Roxana Guzmán (Red Social X)

Madre de Roxana Guzmán no espera que autoridades hagan justici

Luego de expresar su agradecimiento a Dios por la localización del cuerpo de su hija, la madre de Roxana Guzmán señaló que ahora no espera que las autoridades hagan justicia.

Lo anterior debido a que resaltó que lo único que quiere es que exista justicia divina, toda vez que indicó que su deseo es que Dios se haga cargo de los responsables del asesinato de la periodista.

“La única justicia que voy a esperar es la de Dios, que él se encargue, que él se encargue de esas personas. Que Dios los perdone. En mi corazón no va a caber odio. Tengo dos personitas por quien más preocuparme que de ellos" Rubicelia Ramírez Posada. Madre de Roxana Guzmán

Incluso, Rubicelia Ramírez Posada declaró que no piensa guardad ningún tipo de odio contra nadie y en adelante se va a enfocar en el cuidado de su familia.

Cabe destacar que como parte de las investigaciones que se han desplegado por el caso de Roxana Guzmán, las autoridades han detenido hasta el momento a un total de 8 personas.