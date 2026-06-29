La gobernadora Rocío Nahle confirmó el hallazgo de restos humanos en un rancho al sur de Veracruz como parte de las investigaciones en el caso de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez.

Durante una conferencia de prensa, Rocío Nahle detalló que los restos encontrados están siendo analizados por los servicios periciales, por lo que pidió no especular y permitir que las diligencias avancen.

Rocío Nahle informa sobre hallazgo de restos humanos en Veracruz ligado al caso Roxana Guzmán

Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz, informó sobre la localización de restos humanos en un rancho ubicado en el ejido Emiliano Zapata, en los límites de Ixhuatlán del Sureste y Moloacán.

Rocío Nahle desmiente versiones sobre hallazgo de Roxana Guzmán difundidas en redes (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

La mandataria estatal detalló que peritos y agentes ministeriales trabajan en el lugar para determinar el número de víctimas, su identidad y las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

Nahle señaló que este hallazgo forma parte de los trabajos de investigación para localizar a la periodista Roxana Guzmán, desaparecida desde el pasado 2 de junio en el municipio de Nanchital.

La Fiscalía de Veracruz identificó este rancho como un sitio de operaciones de José del Carmen “N”, a quien señaló como líder de una célula delictiva y presunto responsable de la desaparición de Roxana.

De acuerdo con la información, los restos continúan siendo analizados, por lo que Rocío Nahle pidió no especular y ser prudentes con la información que se difunda:

“Hay que ser prudentes, hay que esperar a que termine la investigación”. Rocío Nahle

Hasta el momento se han detenido a seis personas presuntamente relacionadas con el caso Roxana Guzmán: José Del Carmen “N”, una mujer identificada como Karen y cuatro policías municipales.