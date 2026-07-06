Los restos de Roxana Guzmán, periodista que fue secuestrada el 2 de junio por un grupo de sujetos armados, regresaron el 6 de julio con su familia en el estado de Veracruz.

De acuerdo con lo indicado en los reportes, fue minutos antes de las 15:00 horas cuando la carroza fúnebre con el cuerpo de la comunicadora arribó a Nanchital, Veracruz.

Cabe destacar que la familia de Roxana Guzmán informó que el cuerpo de la periodista será sepultado el martes 7 de julio luego de que se lleve a cabo una misa.

Familiares de Roxana Guzmán ya recibieron su cuerpo en Veracruz

Luego de que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz confirmó el hallazgo del cuerpo sin vida de Roxana Guzmán, los restos de la periodista fueron entregados a sus familiares.

Originalmente, la familia de la comunicadora dio a conocer que su cuerpo llegaría a su domicilio en Nanchital antes del mediodía del lunes 6 de julio, para que el velorio iniciara a las 12:00 horas.

Sin embargo, fue hasta cerca de las 15:00 horas cuando arribó al domicilio donde se lleva a cabo el velorio, la carroza que transportó los restos mortales de Roxana Guzmán.

Una vez que el cuerpo de la periodista llegó al inmueble, los familiares que se reunieron los recibieron con diversos adornos florales, globos e incluso música.

Cabe destacar que el cuerpo de Roxana Guzmán es velado en su casa; es decir, en el mismo domicilio al que el grupo de sujetos armados irrumpió el 2 de junio para llevársela por la fuerza consigo.

Roxana Guzmán será sepultada el 7 de julio

Por medio de redes sociales, Rubicelia Ramírez Posada, madre de Roxana Guzmán, informó sobre las exequias que se realizarán tras confirmarse el hallazgo de su cuerpo sin vida.

Al respecto, la mamá de la periodista refirió que luego de que los restos sean velados a lo largo del lunes 6 de julio, la mañana del martes 7 de julio será sepultada.

Rubicelia Ramírez Posada informó que en punto de las 10:00 horas se celebrará una misa de cuerpo presente en la iglesia del centro de Nanchital y luego será inhumada en el Panteón Santa Elena.