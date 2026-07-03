La Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz confirmó que los restos hallados en una fosa clandestina en Moloacán, sí corresponden a la periodista Roxana Guzmán.

Roxana Guzmán fue secuestrada el 2 de junio de 2026 en casa en Nanchital, Veracruz. Ahora la FGE ya detuvo a los 8 implicados en el homicidio de la periodista.

FGE confirma asesinato de la periodista Roxana Guzmán

A más de un mes del secuestro de la periodista Roxana Guzmán, la FGE de Veracruz confirmó hoy, 3 de julio de 2026, que fue asesinada por una célula delictiva. Sin embargo, los responsables ya fueron detenidos.

A través de un comunicado, la FGE explicó que el dictamen pericial confirmó que los restos hallados en Moloacán sí correspondían a la periodista.

Ante ello, en un trabajo en conjunto, se giraron ocho órdenes de aprehensión contra los implicados en el asesinato de Roxana Guzmán, mismos que ya fueron detenidos.

Según la FGE las detenciones por homicidio doloso corresponden a:

Javier Iván N, alias “Delta 1″

Karen Monserrat N, alias “La Hiena”

Luis Arturo N, alias “Delta 11″ o “El Pelón”

José del Carmen N, alias “Delta 7″

Ismael N

Juan Carlos N

Luis Enrique N

José Manuel N

FGE de Veracruz informa la detención de implicados en asesinato de Roxana Guzmán. (@fgeveracruz)

Cabe destacar que la FGE señaló que además hay cuatro detenidos que se desempeñaban como policías municipales de Ixhuatlán del Sureste, mismos que detectaron eran proveedores de alimento y logística en la operación contra Roxana Guzmán.

Los nombres de los policías implicados en el asesinato son: