Javier Iván ‘N’, alias “Delta 1”, fue detenido por autoridades del estado de Veracruz debido a que es señalado por ser uno de los autores materiales del secuestro de Roxana Guzmán.

De acuerdo con lo indicado en los reportes, elementos de diversas dependencias de seguridad pusieron en marcha un operativo especial conjunto en el que se consiguió la captura de “Delta 1″.

Cabe destacar que hasta el momento, las autoridades han logrado la detención de 7 personas de las que se presume, estarían implicadas en el secuestro de la periodista.

Detienen al "Delta 1" por secuestro de Roxana Guzmán (Especial)

Detienen en Veracruz al “Delta 1″ por secuestro de la periodista Roxana Guzmán

El jueves 2 de julio se cumplió un mes del secuestro de Roxana Guzmán, periodista que fue sustraída de forma violenta de su domicilio en Nanchital, Veracruz, por un grupo de sujetos armados.

El mismo día, las autoridades del estado informaron que se logró la captura del “Delta 1”, sujeto del que se indicó, es señalado por estar presuntamente relacionado con la desaparición de la periodista.

Roxana Guzmán (Eduardo Díaz/ sdpnoticias)

La captura del “Delta 1” se ejecutó en un operativo en el que participó la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Marina.

Reportes establecen que el sujeto que sería el jefe operativo del “Grupo Sombra”, organización criminal responsable del secuestro de Roxana Guzmán, sería uno de los autores materiales de los hechos.

Van 7 detenidos por el secuestro de Roxana Guzmán

Previo a la detención de Javier Iván ‘N’, alias “Delta 1”, las autoridades lograron detener a otros 6 presuntos implicados en el secuestro de la periodista Roxana Guzmán:

José del Carmen N’, alias Delta 7 , señalado como integrante y objetivo prioritario de la célula delictiva que operaba en Nanchital

señalado como integrante y objetivo prioritario de la célula delictiva que operaba en Nanchital Karen N’, pareja de José del Carmen ‘N’ que es acusada de participar en la desaparición

Julio César ‘N’, policía municipal de Ixhuatlán del Sureste

Ismael ‘N’, policía municipal de Ixhuatlán del Sureste

Juan Carlos ‘N’, policía municipal de Ixhuatlán del Sureste

Luis Enrique ‘N’, policía municipal de Ixhuatlán del Sureste

En torno a ellos, se informa que José del Carmen ’N’ y Karen ’N’, se encuentran bajo investigación por su supuesta implicación en los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada.

En cuanto a los elementos de la policía municipal, la información refiere que se les señala de presuntas omisiones y encubrimiento, pues habrían trasladado a la víctima a un rancho en Moloacán.