Unai Simón, portero de España, alcanzó un total de 564 minutos consecutivos sin recibir un gol en partidos del Mundial, tras finalizar el partido de octavos de final del 2026 frente a Portugal.

Simón, guardameta del Bilbao y la Selección de España, extendió la marca que ya había impuesto en el partido ante Austria, para superar los registros más importantes de los Mundiales.

España y Unai Simón rompen marca de imbatibilidad

España, con Unai Simón en la Portería, se convirtió en el equipo con más minutos sin recibir goles en la historia de los Mundiales al alcanzar la línea de los 560 minutos invicta.

La hazaña se concretó de manera a los 41 minutos del primer tiempo ante Portugal, con el marcador empatado 0-0, momento en el que el combinado de Luis de la Fuente superó la histórica marca que ostentaba Suiza.

El récord de Suiza era de 559 minutos sin recibir goles en Copas del Mundo, entre 1994, 2006 y 2010.

España lo logró en dos Mundiales: 2022 y 2026. Los ceros empezaron después de la derrota contra Japón en Fase de Grupos de Catar e involucran 6 partidos (Marruecos, Cabo Verde, Arabia Saudita, Uruguay, Austria y Portugal).

Los récords que dejó atrás Unai Simón en el Mundial 2026

Unai Simón, en lo personal, superó a Walter Zenga, el portero italiano que tenia el récord sin aceptar goles desde el Mundial de Italia 1990 con 517 minutos invicto.

Simón lo superó en el partido contra Austria en los dieciseisavos de final.

El arquero también dejó atrás la marca de Iker Casillas (476 minutos), como el portero español en Copas del Mundo con más minutos sin goles.

Cristiano Ronaldo no pudo frenar la racha sin gol de Unai Simón (Julio Cortez / AP Photo/Julio Cortez)

¿Cuándo recibió su gol más reciente Unai Simón?

El gol más reciente que aceptó Unai Simón en un Mundial fue de Japón, el 1 de diciembre de 2022.

Desde entonces, sumó los 39 minutos restantes ante Japón y los 120 minutos ante Marruecos.

En el Mundial 2026, ya acumuló los partidos completos de la fase de grupos frente a Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay.

El cruce de dieciseisavos ante Austria y los 90 minutos de octavos de final frente a Portugal.