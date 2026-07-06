Al iniciar julio de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum mantiene un sólido respaldo ciudadano del 70.9%, según la más reciente encuesta de MetricsMx.

La aprobación presidencial ha mostrado estabilidad en las últimas semanas, siempre por encima del 70%, con un 57.8% que afirma aprobar “mucho” su gestión.

Sin embargo, el estudio también revela resistencia frente a la nueva disposición de registrar la CURP y datos personales en líneas telefónicas, medida que genera rechazo en casi la mitad de los encuestados.

Claudia Sheinbaum arranca julio con 70.9% de aprobación (SDPnoticias)

Estabilidad en la aprobación de Claudia Sheinbaum

La aprobación de Claudia Sheinbaum ha mostrado una consistencia notable durante las últimas tres semanas, manteniéndose siempre por encima del umbral del 70%.

Tras registrar un 71.3% a mediados de junio y un 70.6% la semana pasada, Claudia Sheinbaum inicia julio con un 70.9% de aprobación total.

Dentro de este respaldo, destaca que el 57.8% de los ciudadanos afirma que aprueba “mucho” su gestión, mientras que la desaprobación se sitúa en un 19.4%.

Claudia Sheinbaum arranca julio con 70.9% de aprobación (SDPnoticias)

Rechazo masivo al registro de línea telefónica

A pesar de la aprobación a Claudia Sheinbaum, la ciudadanía ha mostrado una postura firme frente a la obligación de registrar la CURP y datos personales ante las compañías telefónicas.

El 49.7% de los encuestados manifestó estar en desacuerdo con esta medida.

El impacto de este rechazo es evidente en las acciones de los usuarios: 7 de cada 10 mexicanos (70.2%) afirmaron que no han registrado su línea celular ni planean hacerlo en el plazo establecido.

Solo un 22.1% de la población ha cumplido con el registro o tiene la intención de hacerlo pronto.

7 de cada 10 aún no registran su línea telefónica (SDPnoticias)

Metodología de la encuesta MetricsMx

La encuesta de MetricsMx de la semana 21 fue realizada el 1 de julio de 2026 mediante 800 entrevistas telefónicas automatizadas a nivel nacional.

El estudio cuenta con un margen de error de +/-3.46% y un nivel de confianza del 95%, utilizando muestras probabilísticas basadas en la lista nominal del Instituto Nacional Electoral (INE) actualizada al 18 de junio de 2026.