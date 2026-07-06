La Fiscalía de Jalisco informó sobre la localización con vida de tres estudiantes que habían sido reportados como desaparecidos en Puerto Vallarta desde el pasado 25 de junio luego de un viaje al destino turístico.

De acuerdo con la dependencia estatal, los estudiantes fueron encontrados en buen estado de salud y ya reciben atención y acompañamiento institucional, aunque se desconocen los detalles de su desaparición.

Fiscalía de Jalisco localiza con vida a estudiantes desaparecidos en Puerto Vallarta

La Vicefiscalía de Personas Desaparecidas en el estado de Jalisco informó que hallaron con vida a tres estudiantes desaparecidos en la localidad de El Zancudo, en el municipio de Puerto Vallarta.

Aunque la Fiscalía de Jalisco no ha revelado las circunstancias en las que fueron encontrados, confirmó que continúan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar si se cometió algún delito.

Los estudiantes localizados son:

Flor Yoselin Espinoza Contreras, de 18 años de edad

José Israel Ramos Mejía, de 17 años de edad

Elvira Monserrat Guzmán Mascorro, de 14 años de edad

Los reportes señalan que los tres estudiantes llegaron con uno de sus familiares con sus propios medios. Con su localización, la Fiscalía de Jalisco detuvo las labores de búsqueda, pero continúa la investigación del caso.