El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) alertó la tarde del sábado 2 de abril de 2026 sobre una posible amenaza de bomba en la Terminal 1.

Esta tarde se presentó un reporte de posible amenaza de bomba informado por la aerolínea Viva Aerobus AICM

El AICM indicó que la amenaza de bomba en la Terminal 1 fue informada por la aerolínea Viva Aerobus, relacionado con la aeronave matrícula XA-VBM y los siguientes vuelos:

VB1029 procedente de Cancún

VB 1104, con destino a Mérida

Amenaza de bomba en AICM (Captura de pantalla )

No se encontraron indicios de bomba en la Terminal 1 del AICM

Elementos de seguridad AVSEC, junto con personal de la Unidad Naval de Protección Aeroportuaria y el equipo especializado BLONAE, realizaron la inspección tanto de la aeronave como del equipaje.

Como resultado de estos trabajos, autoridades del AICM informaron que la revisión se llevó a cabo conforme a los protocolos autorizados y que no se encontraron indicios de ningún artefacto explosivo.

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