La jefa de gobierno capitalina, Clara Brugada, negó que exista una ruptura política con el Partido Verde en el Congreso de la Ciudad de México (CDMX).

Ante señalamientos de una presunta crisis de entendimiento entre su gobierno y el Partido Verde en CDMX, Clara Brugada descartó que cualquier fricción ponga en riesgo la agenda legislativa o la estabilidad de su administración.

Clara Brugada prevé reunión con Partido Verde en CDMX para fortalecer diálogo institucional

Durante su participación en un acto público, Clara Brugada rechazó los rumores que aseguran existe una ruptura entre su administración y la bancada del Partido Verde en el Congreso de la CDMX.

Incluso, aseguró que con el objetivo de disipar cualquier señalamiento, se ha planteado organizar un encuentro formal con los coordinadores parlamentarios de cada partido en CDMX para consolidar los canales de comunicación institucional.

Clara Brugada plantea trabajo remoto por inauguración del Mundial 2026 (Cuartoscuro / Gobierno de la Ciudad de México)

Clara Brugada subrayó que el vínculo con los legisladores del Partido Verde permanece sólido, haciendo referencia a su asistencia a actos oficiales recientes como evidencia de la colaboración vigente entre ambas partes.

Así, la propuesta de convocar a los coordinadores de bancada busca asegurar que proyectos prioritarios para la CDMX avancen sin contratiempos, como la regulación del incremento de las rentas.

Con esta medida, Brugada busca reafirmar la unidad de su administración y las fuerzas políticas en CDMX, principalmente con aliados como el Partido Verde e incluso el propio Partido del Trabajo.