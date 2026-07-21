La visita de Tom Holland y Zendaya al fan event de Spider-Man: Un Nuevo Día en el Parque Aztlán de la Ciudad de México dejó una controversia inesperada pues los actores posaron con una bandera alterada de México, donde el águila del Escudo Nacional fue reemplazada por el rostro de Spider-Man.

Esta modificación a la bandera de México que sostuvieron Tom Holland y Zendaya desató críticas y abrió el debate sobre si hubo una violación a la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

¿Qué dice la ley sobre la bandera alterada de México que sostuvieron Tom Holland y Zendaya?

En redes sociales se desató una polémica luego difundirse videos de imágenes y videos de Tom Holland y Zendaya posando con una bandera de México modificada, pues en vez del escudo nacional este tenía la cara de Spider-Man.

Aunque la bandera no fue modificada por Tom Holland y Zendaya, protagonistas de Marvel, especialistas en derecho señalan que la responsabilidad jurídica no puede atribuirse automáticamente a quienes aparecen en una fotografía.

La ley distingue entre quien fabrica, altera, utiliza o promueve el uso de un símbolo patrio y quien simplemente aparece junto a él, por lo que cualquier sanción dependería de una investigación de la autoridad competente tras el fan event de Spider-Man: Brand New Day en CDMX.

Tom Holland y Zendaya durante el fan event de Spider-Man, Un nuevo día (EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM / Edgar Negrete Lira)

El artículo 32 Bis de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales prohíbe a personas físicas e instituciones utilizar la Bandera Nacional para promover su imagen, bienes o servicios.

A su vez, el artículo 56, fracciones I, II y VI, considera infracciones modificar las características oficiales de la Bandera Nacional, usar el Escudo Nacional sin autorización e inscribir nombres o elementos promocionales en la bandera para fines publicitarios.

En caso de acreditarse una infracción, el artículo 56 Ter establece que la Secretaría de Gobernación (Segob) es la autoridad encargada de imponer las sanciones, valorando la gravedad de la conducta, el daño ocasionado a los símbolos patrios, la intención, la capacidad económica del infractor y si existe reincidencia.

Además, en la Ley clasifica como graves las infracciones relacionadas con alterar la Bandera Nacional y utilizarla con fines promocionales, como ocurrió la noche del pasado lunes 20 de julio durante el fan event de Spider-Man: Brand New Day en el Parque Aztlán.

¿Tom Holland y Zendaya cometieron un delito por posar con una bandera de México alterada? Esto dice la ley

Tras revelarse imágenes de Tom Holland y Zendaya posando con una bandera de México alterada, desató debates en redes sociales por los posibles delitos e infracciones por alterar símbolos patrios y, en este caso, tomarse fotos con ella.

El artículo 56 Quáter de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales señala que estas sanciones pueden aplicarse sin perjuicio de otras responsabilidades administrativas, civiles o penales.

Mientras que el artículo 56 Quintus contempla amonestaciones, multas de hasta 10 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), multas adicionales por cada día que persista la infracción, arresto de hasta 36 horas y otras sanciones previstas en la legislación.

Tom Holland y Zendaya posan con una bandera alterada de México durante el evento de Spider-Man: Brand New Day (Especial)

Sin embargo, con la información disponible no puede afirmarse que Tom Holland y Zendaya hayan cometido una infracción por el solo hecho de posar con la bandera durante el fan event de Spider-Man: Un Nuevo Día en CDMX como parte de su gira de promoción.

Para que existiera responsabilidad legal en Tom Holland y Zendaya, tendría que demostrarse que participaron en la alteración, uso promocional o difusión del símbolo patrio en los términos previstos por la ley, algo que hasta el momento no ha sido acreditado por ninguna autoridad.

La eventual investigación y, en su caso, las sanciones corresponderían a la Secretaría de Gobernación, no a un juicio en redes sociales y, de acuerdo con lo que dicta la Ley Artículo 56 Ter; Artículo 56 Quáter y Artículo 56 Quintus, correspondería a quienes alteraron la bandera como símbolo patrio.