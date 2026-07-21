La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández Mora, responde que el “huachicol no es ideario de ningún partido” a declaraciones por caso Ernesto Ruffo de la presidenta de la Cámara de Diputados, la panista Kenia López Rabadán.

“Que yo sepa, el huachicol fiscal no forma parte del ideario político de ningún partido”, expresó Citlalli Hernández en la red social X a lo dichos de Kenia López quien aseguró que el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo es un “preso político” tras ser detenido por presunta participación en una red de huachicol fiscal.

Y por lo que Citlalli Hernández fue precisa para Kenia López tras detallarle las acusaciones y el por qué de la detención de Ernesto Ruffo.

“El exgobernador panista Ernesto Ruffo fue detenido por su presunta participación en los delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos. Se le acusa de formar parte de una red empresarial que habría provocado un desfalco superior a los 4 mil 400 millones de pesos mediante la presunta evasión de impuestos”. Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena

Que yo sepa, el huachicol fiscal no forma parte del ideario político de ningún partido.



El exgobernador panista Ernesto Ruffo fue detenido por su presunta participación en los delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos. Se le acusa de formar parte de una… https://t.co/h4wmQsvatV — Citlalli Hernández Mora (@CitlaHM) July 21, 2026

Citlalli Hernández le recuerda a Kenia López la forma de hacer política del PRIAN, tras comentario de caso Ruffo

Tras decir Citlalli Hernández a Kenia López que el “huachicol no es ideario de ningún partido” tras el caso Ruffo, también la morenista le recordó a la panista la forma en la que hacer política.

Pues Citlalli Hernández dijo que se sabe que para el PRIAN - coalición entre el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN)- “cometer delitos, eludir el pago de impuestos y causar daño al erario público ha formado parte de su forma de hacer política”.

A lo que Citlalli Hernández reprocho que sin en cambio “para el resto de las y los mexicanos, eso constituye un delito que debe investigarse y, en su caso, sancionarse conforme a la ley”.