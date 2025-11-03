Tras el incendio ocurrido en una tienda Waldo’s, ubicada en Hermosillo, Sonora, donde murieron 23 personas, autoridades dieron a conocer el cierre de 68 tiendas de dicha cadena.

Y es que de acuerdo con las primer investigaciones, el incendio en la sucursal Waldo’s Hermosillo se debió al estallido de un transformado privado con el que contaba la tienda.

Así, en conferencia de prensa, la Fiscalía General de Sonora señaló que en coordinación con el gobernador Alfonso Durazo, se instruyó a Waldo’s el cierre de sus 68 tiendas en la entidad, con la finalidad de llevar a cabo revisiones puntuales en cada una de ellas.

En su informe, manifestaron que las primeras investigaciones apuntan a que el incendio donde murieron 23 personas y 12 más resultaron heridas, se debió al estallido de un transformador privado con el que contaba la tienda en Hermosillo.

Al respecto, descartaron que se tratara de una unidad de la CFE, reiterando que se trataba de un transformador eléctrico ajeno a la infraestructura de la empresa nacional.

Ante este escenario, la Fiscalía ordenó el cierre de las 68 tiendas Waldo’s en Sonora de manera preventiva, para que cada una sea revisada a profundidad.

Esto con el objetivo de confirmar que cada una de ellas cuentas con las garantías necesarias de operatividad, y que no representan un riesgo para los clientes.

Waldo’s apoyará a víctimas de incendio en tienda de Hermosillo, Sonora

Mediante un comunicado, la cadena de tiendas Waldo’s se pronunció tras le incendio donde 23 personas murieron y 12 resultaron heridas en Hermosillo, Sonora.

En el escrito, Waldo’s se dijo dolido y consternado por lo sucedido el sábado 1 de noviembre de 2025.

Ante estos hechos, Waldo’s anunció una serie de acciones a seguir, entre ellas refrendar su apoyo a las familias de las víctimas.

Puntualmente, la cadena señaló que sigue una serie de acciones como:

Comunicación directa con autoridades y acompañamiento a las víctimas. Apoyo a las víctimas y la gestión de los recursos necesarios para dicha situación. Colaboración total con la Fiscalía de Sonora para el esclarecimiento de los hechos

En este sentido, Waldo’s aseguró que su prioridad es brindar el apoyo necesario a todas las personas afectadas, en tanto las autoridades llevan a cabo las investigaciones correspondientes.