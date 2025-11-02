Luego del incendio ocurrido en una tienda Waldos’s, ubicada en Hermosillo, Sonora, en donde murieron 23 personas y 12 resultaron heridas, algunas de las víctimas ya han sido identificadas.

A través de redes sociales, familiares y amigos comenzaron a publicar mensajes de condolencias, los cuales permitieron conocer la identidad de la tragedia ocurrida en el Waldos’s de Hermosillo, Sonora, entidad gobernada por Alfonso Durazo.

Lista de nombres de las víctimas del incendio en Waldos’s de Hermosillo

Con el paso de las horas, algunas de las víctimas del incendio en Waldos’s de Hermosillo han sido identificadas gracias a mensajes de condolencias o por sus propios familiares.

Hasta el momento, las víctimas identificadas son:

Guadalupe Córdova

Jesús Murrieta, pareja sentimental de Guadalupe C.

Jhoana Hernández

Carmelita Aguilar

Zelma Quintero

Menor Rafael Alejandro, hijo de Zelma Q.

Menor Danna Alejandra, hija de Zelma Q.

Autoridades de Hermosillo, Sonora, esperan que más víctimas sean identificadas, derivado de las labores que realizan agentes periciales.

En tanto, varios de los cuerpos permanecen en el Servicio Médico Forense, a la espera de ser reclamados por familiares.

Derivado del incendio en una tienda Waldos’s ubicada en Hermosillo, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (Ceeav) de Sonora compartió la lista de las 12 personas que resultaron heridas, así como los hospitales en donde reciben atención médica.

De acuerdo con el informe de las autoridades, se trata de:

ISSSTE

Brenda Daniela Pacheco Pereda, de 45 años

Meredith Oyukii Vicente Pacheco, de 15 años

Hospital General del Estado

Concepción Moraga Cervantes, de 53 años; alta voluntaria

Juan Manuel Castillo Lugo, de 47 años; alta voluntaria

IMSS Clínica 14

Tomasa Ochoa Vázquez, de 64 años.

Clínica Noroeste

María Isabel Mórale Bracamontes, de 20 años

Marco Segundo Reyes, de 80 años

Clínica IMSS Juárez

Aurelia Dórame Medina, de 52 años

Jesús Manuel Casillas Ochoa, de 38 años.

IMSS 37

Dana Valeria Hernández, de 16 años

Dilenia Adriana Corrales, de 37 años

Armando Álvarez Grijalva, de 18 años

Hasta el momento dos personas ya recibieron el alta de manera voluntaria, en tanto el resto de heridos permanecen en observación médica.