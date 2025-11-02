Luego del incendio ocurrido en una tienda Waldos’s, ubicada en Hermosillo, Sonora, en donde murieron 23 personas y 12 resultaron heridas, algunas de las víctimas ya han sido identificadas.
A través de redes sociales, familiares y amigos comenzaron a publicar mensajes de condolencias, los cuales permitieron conocer la identidad de la tragedia ocurrida en el Waldos’s de Hermosillo, Sonora, entidad gobernada por Alfonso Durazo.
Lista de nombres de las víctimas del incendio en Waldos’s de Hermosillo
Con el paso de las horas, algunas de las víctimas del incendio en Waldos’s de Hermosillo han sido identificadas gracias a mensajes de condolencias o por sus propios familiares.
Hasta el momento, las víctimas identificadas son:
- Guadalupe Córdova
- Jesús Murrieta, pareja sentimental de Guadalupe C.
- Jhoana Hernández
- Carmelita Aguilar
- Zelma Quintero
- Menor Rafael Alejandro, hijo de Zelma Q.
- Menor Danna Alejandra, hija de Zelma Q.
Autoridades de Hermosillo, Sonora, esperan que más víctimas sean identificadas, derivado de las labores que realizan agentes periciales.
En tanto, varios de los cuerpos permanecen en el Servicio Médico Forense, a la espera de ser reclamados por familiares.
Derivado del incendio en una tienda Waldos’s ubicada en Hermosillo, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (Ceeav) de Sonora compartió la lista de las 12 personas que resultaron heridas, así como los hospitales en donde reciben atención médica.
De acuerdo con el informe de las autoridades, se trata de:
ISSSTE
- Brenda Daniela Pacheco Pereda, de 45 años
- Meredith Oyukii Vicente Pacheco, de 15 años
Hospital General del Estado
- Concepción Moraga Cervantes, de 53 años; alta voluntaria
- Juan Manuel Castillo Lugo, de 47 años; alta voluntaria
IMSS Clínica 14
- Tomasa Ochoa Vázquez, de 64 años.
Clínica Noroeste
- María Isabel Mórale Bracamontes, de 20 años
- Marco Segundo Reyes, de 80 años
Clínica IMSS Juárez
- Aurelia Dórame Medina, de 52 años
- Jesús Manuel Casillas Ochoa, de 38 años.
IMSS 37
- Dana Valeria Hernández, de 16 años
- Dilenia Adriana Corrales, de 37 años
- Armando Álvarez Grijalva, de 18 años
Hasta el momento dos personas ya recibieron el alta de manera voluntaria, en tanto el resto de heridos permanecen en observación médica.