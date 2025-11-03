Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México lamentó la muerte de personas en Waldo’s de Hermosillo, Sonora.

Desde su conferencia mañanera del pueblo del lunes 3 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció por la explosión en una tienda Waldo’s en Sonara donde murieron 23 personas el pasado 1 de noviembre.

A propósito de esta tragedia donde murieron 23 personas, la presidenta de México aseguró que ya se están realizando todas las investigaciones pertinentes mientras que se mantienen en contacto con Alfonso Durazo, gobernador de Sonora.

Claudia Sheinbaum lamenta la muerte de personas en Waldo’s de Hermosillo, Sonora y asegura que Fiscalía estatal está investigando

En declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la muerte de 23 personas tras una explosión en un tienda Waldo’s aseguró que también la Fiscalía estatal está investigando este incidente.

Cabe recordar que Adolfo Salazar Razo, secretario de Gobierno de Sonora reveló que esta tienda Waldo’s de Hermosillo, Sonora carecía de un programa de Protección Civil desde 2021.

Asimismo, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que también ya se está dando todo el apoyo a las víctimas de este incendio, tanto del Gobierno estatal como federal a través de la comisión de víctimas.

“Están haciendo así, la Fiscalía estatal todas las investigaciones pero hubo un incendio en una tienda comercial, lamentamos los fallecimientos. Estuvimos en contacto desde primera hora con el gobernador Durazo y de parte de todo el Gobierno del estado se está dando atención a las víctimas y el Gobierno federal está apoyando, está allá la comisión de víctimas para poder apoyar en todo lo que se requiera y estamos dándole seguimiento” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

También la presidenta de México aseguró que la Fiscalía de Sonora está trabajando de la mano con peritos para poder determinar las causas de esta explosión.

Además previamente a las declaraciones de la presidenta de México se había señalado que la tienda Waldo’s de Hermosillo, Sonora donde ocurrió esta tragedia solamente contaba con una entrada y carecía de salidas de emergencia.

Por lo que al no poder salir, las víctimas quedaron al interior de la tienda Waldo’s respirando los gases provocados por el siniestro lo que habría provocado su muerte y no las quemaduras por el incendio que alertó a las autoridades de Sonora.