Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, anunció que hay dos cuerpos que no han sido reclamados por sus familias, tras la explosión en una tienda Waldo´s este fin de semana.

Cabe recordar que se reportaron 23 muertos por el accidente de este 1 de noviembre en el centro de Hermosillo, Sonora.

El gobernador Alfonso Durazo dijo que siguen trabajando en la identificación de los dos muertos que no han sido reclamados por sus familias.

“Dos cuerpos permanecen aún sin reclamar y seguimos trabajando para lograr su identificación” Alfonso Durazo. Gobernador Sonora

Alfonso Durazo reporta 12 heridos dados de alta y 3 hospitalizados

Sobre los heridos, Alfonso Durazo reportó que fueron 15 personas, y de estas, 12 fueron dadas de alta de diversos hospitales.

Tres personas siguen hospitalizadas recibiendo atención constante y especializada y se ha acordado con las familias que recibirá atención en el hospital de su preferencia.

Para ello, deberá haber una opinión médica y poniendo en el centro al paciente.

Alfonso Durazo resalta acompañamiento multidisciplinario a familias

Alfonso Durazo dijo que no solo hay acompañamiento médico a las familias sino psicológico, legal, en cuanto a Semefo y más.

Además del equipo multidisciplinario que dijo apoya a familias, agradeció la participación de rescatistas, personal de seguridad y protección civil en la emergencia por la explosión en Waldos’s.

De la misma manera señaló que hay coordinación ente los tres órdenes de gobierno para la atención de la tragedia para que ninguna familia enfrente su dolor solos.