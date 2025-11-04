Autoridades de Protección Civil de Hermosillo, Sonora, revisan los permisos de diversos comercios tras la explosión de un transformador en una tienda Waldo’s.

Esto toda vez que Rubén López Peralta, presidente de la Unión de Comerciantes de Hermosillo, señaló en entrevista con José Cárdenas para Radio Fórmula que el transformador en la tienda Waldo’s se encontraba colocado de manera irregular.

Tienda Wlado's en Hermosillo, Sonora (ARTURO CASTRO/CUARTOSCURO.COM / Arturo Castro)

Protección Civil Hermosillo revisa permisos de comercios por tragedia en Waldo’s

Rubén López Peralta dio a conocer que autoridades de Protección Civil se encuentran revisando los permisos de operatividad con los que cuentan diversos comercios de Hermosillo, Sonora, tras la explosión de una tienda Waldo’s.

De acuerdo con el presidente de la Unión de Comerciantes de Hermosillo, revisarán que operen bajo las condiciones adecuadas dentro de los locales, en cumplimiento con las normativas establecidas.

López Peralta precisó que las revisiones confirmarían que el estallido que provocó la muerte de 23 personas dentro de una tienda Waldo’s se originó por una falla eléctrica, en un transformador colocado irregularmente.

El líder comerciante subrayó que ningún local debe operar con un transformador en su interior debido al grave riesgo que esto representa.

Con esto, Rubén López Peralta reiteró con José Cárdenas para Radio Fórmula que se descartó que el estallido haya sido una situación provocada .

Esto toda vez que algunas versiones apuntaban un posible ataque por cobro de piso.