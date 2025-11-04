La tienda Waldo’s Hermosillo, Sonora, en la que se registró un incendio que dejó un saldo de 23 muertos, no tiene protocolo de emergencia, denunció la madre de una empleada afectada.

“La tienda no tiene salidas de emergencias (...) qué más tiene que pasar para que Protección Civil se haga cargo de las tiendas, que no hay puertas de emergencia” Nubia Bracamontes. Madre de María Isabel, empleada de Waldo’s Hermosillo

Incendio en Waldo's Hermosillo (Yazmín Betancourt)

Waldo’s Hermosillo no tenía salida de emergencia, denuncian

Además de las 23 personas que murieron en el incendio de la tienda Waldo’s Hermosillo, autoridades reportaron que hay otras 12 lesionadas, entre ellas María Isabel, una empleada de la tienda.

“La tienda no tiene salidas de emergencias, o sea que ya pasó lo de la guardería, ahora esto, o sea qué más tiene que pasar para que Protección Civil se haga cargo de las tiendas, que no hay puertas de emergencia, qué más tiene que pasar para que hagan algo” Nubia Bracamontes. Madre de María Isabel, empleada de Waldo’s Hermosillo

Sin embargo, la madre de María Isabel declaró en entrevista con la periodista Michelle Rivera, que su hija sufrió quemaduras en el 40% de su cuerpo, pues quedó atrapada en el Waldo’s Hermosillo.

Sobre ello, Nubia Bracamontes, madre de la empleada, sostuvo que su hija quedó atrapada porque la tienda no tiene protocolos de emergencia, y ni siquiera cuenta con una salida de emergencia.

Ante dicha situación, la mamá de la trabajadora lamentó que aun cuando ocurrió la tragedia de la Guardería ABC, Protección Civil no ha hecho lo necesario para evitar hechos similares.

Debido a dicha situación, reiteró que la tienda no tiene salida de emergencia y cuestionó a las autoridades por no obligar a los establecimientos a cumplir con los protocolos de emergencia.

Incendio en tienda Waldo's de Hermosillo, Sonora (EFE)

Mamá de empleada de Waldo’s Hermosillo exige que autoridades trabajen para evitar más tragedias

Al externar su preocupación por la falta de un protocolo básico como una salida de emergencia, la mamá de la empleada del Waldo’s Hermosillo pidió a las autoridades actuar ante la falta de protocolos.

Con respecto a dicho punto, Nubia Bracamontes dijo que deben hacer algo en el tema de Protección Civil, toda vez que resaltó que no pueden quedarse así las cosas ante el riesgo de más tragedias.

Más aún cuando advirtió que por el incendio en la tienda Waldo’s Hermosillo que dejó 23 muertos y 12 heridos, “hay muchas familias ahorita tristes, enojadas, angustiadas por todo lo que pasó”.

Empleada de Waldo’s Hermosillo será trasladada a Arizona por quemaduras

En la entrevista en la que denunció falta de protocolos de emergencia en el Waldo’s Hermosillo, la mamá de la empleada de la tienda resaltó que su hija María Isabel, será trasladada a Arizona.

En torno al tema, dijo que la trabajadora se encuentra delicada, toda vez que presenta quemaduras en el 40% de su cuerpo, por lo que requiere atención especializada.

En ese sentido, la madre de la empleada pidió que el traslado se lleve a cabo lo “más pronto posible”, aunque reconoció que ahora mismo su hija está recibiendo atención médica de buen nivel.

“Lo bueno que cayó en una clínica que la verdad no me atendió muy bien, gracias a Dios me han estado dando el apoyo que se ha necesitado, pero pues si allá está mucho mejor, pues qué mejor” Nubia Bracamontes. Madre de María Isabel, empleada de Waldo’s Hermosillo