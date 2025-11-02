Tras la explosión en Waldo’s Hermosillo, Sonora, aumenta el número de hospitalizados, pero se mantiene el de las víctimas.

Además, la Fiscalía del estado reportó un reingreso tras ser dado de alta por la explosión de la tienda Waldo’s.

¿Cuántos muertos y hospitalizados hay por la tragedia de Waldo’s Hermosillo?

El pasado 1 de noviembre de 2025, se registró una explosión en el Waldo’s Hermosillo en la zona centro, el cual dejó un saldo de varios muertos y heridos.

De acuerdo con las actualizaciones, el número de hospitalizados aumentó a 6, informó la Fiscalía de Sonora.

Se trata del reingreso de una paciente que, tras ser dada de alta de la Unidad de Medicina Familiar número 37 del IMSS, presentó complicaciones y acudió al Hospital Infantil del Estado de Sonora (HIES) IMSS Bienestar, donde fue ingresada al área de urgencias.

*Actualización sobre el incendio en tienda de autoservicio en Hermosillo:*



-Según información proporcionada por la Secretaría de Salud, sube el número a 6 hospitalizados por un reingreso que ya habiendo sido dado de alta de la UMF 37 del IMSS volvió a solicitar valoración en el… pic.twitter.com/hfRwj4VDTv — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) November 2, 2025

Número de hospitalizados por la explosión de Waldo’s Hermosillo y en dónde se ubican

La Comisión de Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) del estado de Sonora, compartió la lista de hospitalizados con nombre y lugar de traslado tras la explosión en Waldo’s Hermosillo:

ISSSTE:

Brenda Daniela Pacheco Pereda, de 45 años de edad Meredith Oyukii Vicente Pacheco, de 15 años de edad

IMSS Clínica 14:

Tomasa Ochoa Vázquez, de 64 años de edad

Clínica Noroeste:

María Isabel Morales Bracamontes, de 20 años de edad Marco Segundo Reyes, de 80 años de edad

Clínica IMSS Juárez:

Aurelia Dórame Medina de 52 años de edad Jesús Manuel Casillas Ochoa de 38 años de edad

IMSS Clínica 37:

Dana Valeria Hernández, de 16 años de edad Dilenia Adriana Corrales de 37 años, de edad Armando Álvarez Grijalva de 18 años, de edad

Asimismo, se informó que hubo dos altas voluntarias que se encontraban en el Hospital General del Estado:

Concepcion Moraga Cervantes, de 53 años de edad Juan Manuel Castillo Lugo, de 47 años de edad

Esta actualización del CEEAV se dio a las 10:37 p.m. del 1 de noviembre, por lo que habrá que estar al pendiente para tener más información.

Actualización del número de hospitalizados tras la explosión del Waldos Hermosillo (@@CeeavSonora / X)

En el caso del número de muertos por la explosión en el Waldo’s Hermosillo, el Fiscal General de Justicia de Sonora, Gustavo Salas Chávez, reveló que la mayoría de las víctimas murió por inhalación de gas tóxico.

Hasta el momento, el número de víctimas de la explosión de Waldo’s Hermosillo se mantiene en 23, de acuerdo con la actualización del Fiscal a las 2:05 a.m. de este 2 de noviembre.