Claudia Sheinbaum emitió sus condolencias y envió apoyo a víctimas de la explosión de Waldos en Hermosillo, ocurrida este sábado 1 de noviembre.
A través de su cuenta de X, la presidenta de México Claudia Sheinbaum aseguró que envió equipo de apoyo para atender a los familiares de las víctimas y heridos.
Claudia Sheinbaum ordena apoyo a víctimas de la explosión de Waldos en Hermosillo
Tras el saldo preliminar de 23 muertos y varios heridos por la explosión en Hermosillo, Claudia Sheinbaum aseguró que ya ordeno el apoyo a todas las víctimas.
