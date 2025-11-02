Claudia Sheinbaum emitió sus condolencias y envió apoyo a víctimas de la explosión de Waldos en Hermosillo, ocurrida este sábado 1 de noviembre.

A través de su cuenta de X, la presidenta de México Claudia Sheinbaum aseguró que envió equipo de apoyo para atender a los familiares de las víctimas y heridos.

Claudia Sheinbaum ordena apoyo a víctimas de la explosión de Waldos en Hermosillo

Tras el saldo preliminar de 23 muertos y varios heridos por la explosión en Hermosillo, Claudia Sheinbaum aseguró que ya ordeno el apoyo a todas las víctimas.

Claudia Sheinbaum ordena apoyo a víctimas de explosión en Hermosillo (Captura de pantalla)

