Mujer logró salvar a un hombre de explosión en tienda Waldo’s de Sonora y acusa que nadie los quiso ayudar: “Me quise meter a salvar más personas”.

El sábado 1 de noviembre se registró un incendio en la tienda Waldo’s ubicado en el centro de Hermosillo donde murieron 23 personas.

Joven salvó a un hombre de la explosión en tienda Waldo’s de Hermosillo

Tras la tragedia en el Waldo’s de Hermosillo, una joven dio su testimonio sobre la tragedia que cobró la vida de más de 20 personas y dejó 12 lesionados.

La reportera Abril Murrieta compartió el testimonio de Jacel Espinoza -de 29 años de edad- una mujer que logró salvar a un hombre, pero no pudo ayudar a más víctimas.

🔴🚒 Esta es el testimonio de Jacel Espinoza, quien no dudó en brindar apoyo a una de las víctimas del incendio en Waldo’s del Centro de Hermosillo.



La joven de 29 años relató que retiró a la persona afectada con apoyo de un hombre, de quien recuerda muy poco, para sofocar el… pic.twitter.com/mP47wDSJsX — Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) November 2, 2025

“Tengo mucho coraje, había mucha gente, les pedimos ayuda y no se acercaron. Al señor nada más lo sacamos, lo pusimos un poco más para allá” Jacel Espinoza

Jacel Espinoza narra que, tras sacar al hombre del incendio, este se fue y sigue angustiada por él le gustaría saber su estado de salud, ya que se estaba incendiando su pantalón.

La joven narra que apagaron el fuego del pantalón del hombre con una chamarra y esperaron a que fuera atendido.

“Me quería meter para salvar más personas, pero me dijeron que no”, contó entre lágrimas Jacel Espinoza, quien ya no pudo ayudar a más personas atrapadas en el incendio.

“Fue muy rápido, llegaron muy rápido todos” Jacel Espinoza

Incendio en tienda Waldo's de Hermosillo, Sonora (EFE)

Joven pidió ayuda pero nadie se acercó: “en vez de apoyarnos están con el celular”

Jacel Espinoza menciona que la mayoría de los testigos del lugar se dedicaron a grabar el incendio, en lugar de ayudar a las personas atrapadas.

“Estoy decepcionada de la gente que, en lugar de apoyarnos, estaban así con el celular o simplemente se me quedaban viendo” Jacel Espinoza

La joven cuenta que había un grupo de hombres a los que les pidió ayuda para sacar a más personas atrapadas del incendio de Waldo’s, pero estos la ignoraron.

“No nos hicieron caso”, lamento Jacel Espinoza quien, tras salvar a un hombre, se tuvo que retirar del lugar por instrucción de los bomberos.

Por lo que ya no supo des destino del hombre al que salvó y desea que se encuentre bien.