Una verdadera tragedia se registró este sábado 1 de noviembre de 2025 luego de registrarse una explosión en una tienda Waldos de Hermosillo, Sonora, dejando un saldo preliminar de 22 muertos y varios heridos.

De acuerdo con los primeros reportes, la explosión se registró alrededor de las 3:00 de la tarde en la tienda Waldos ubicada en la calle Doctor Noriega y Matamoros, en el centro de Hermosillo.

De manera preliminar, medios informan que el saldo de muertos corresponde a:

6 hombres

9 mujeres

4 menores masculinos

3 menores femeninas

Alfonso Durazo anuncia apoyo integral a víctimas de explosión en tienda Waldos

Mediante sus redes sociales, el gobernador Alfonso Durazo expresó sus condolencias a familiares y seres queridos de los fallecidos en la explosión de Waldos.

Asimismo, anunció que el gobierno de Sonora brindará atención de manera puntual e integral a las víctimas y familiares, además de llevar a cabo las investigaciones correspondientes.

Alfonso Durazo sobre explosión en Hermosillo, Sonora (Captura de pantalla)

Investigan causas de explosión en tienda Waldos de Hermosillo que dejó varios muertos

Horas después de registrarse la explosión en el Waldos de Hermosillo, el cuerpo de bomberos logró controlar el incendio, donde junto a servicios de emergencia realizaron labores de rescate y atención a personas afectadas.

Según indicó el director de Bomberos de Hermosillo, Matty Ortega, las personas que resultaron lesionadas fueron trasladadas a diversos hospitales para su atención, sin que se informara mayores detalles de su estado de salud.

Elementos de Bomberos, Cruz Roja y corporaciones de seguridad continúan en la zona realizando el levantamiento de evidencias para determinar las causas detrás de la explosión en la tienda Waldos de Hermosillo.

Videos que circulan en redes sociales, evidencian la llegada de varias camionetas de la SEMEFO para realizar el levantamiento de cuerpos, con una cifra preliminar de 22 víctimas mortales.

Explosión en Waldos de Hermosillo (Especial)

Explosión en tienda Waldos de Hermosillo dejó 12 heridos

Acorde con medios locales como El Imparcial, la explosión en tienda Waldos de Hermosillo habría dejado 12 heridos de manera preliminar, los cuales fueron trasladados a:

Hospital del ISSSTE Hermosillo, 7

Clínica 14 del IMSS, 1

Clínica del Noroeste, 2

Hospital de Especialidades del Estado, 2

De momento, se desconoce la identidad de las personas que murieron o resultaron heridas en la explosión en Waldos de Hermosillo, Sonora.