Claudia Sheinbuam compartió que Luisa Alcalde será la nueva titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia a partir del 1 de mayo.

Desde su conferencia mañanera, Claudia Sheinbaum confirmó que Luisa María Alcalde aceptó sumarse al gobierno federal luego de que la invitara a la Consejería Jurídica.

De acuerdo con la aún dirigente nacional de Morena, es una “honrosa encomienda” con la que continuará aportando al movimiento de transformación.

Luisa Alcalde tomará la Consejería Jurídica tras las transición en Morena: Sheinbaum

Claudia Sheinbaum compartió la fecha en la que Luisa Alcalde tomará posesión de su nuevo cargo al frente de la Consejería Jurídica de la Presidencia.

“Ella entra el primero de mayo, tiene que haber obviamente la transición en la Consejería Jurídica como el proceso que tenga que seguir el partido Morena” Claudia Sheinbaum

De acuerdo con la presidenta, Luisa Alcalde asumirá su nuevo cargo el próximo viernes 1 de mayo una vez que se cumpla con los procesos necesarios como:

transición del cargo en la Consejería Jurídica

proceso de cambio de dirigencia de Morena

Cabe señalar que Claudia Sheinbaum decidió invitar a Luisa Alcalde a la consejería luego de que Esthela Damián Peralta renunciara al cargo para buscar un cargo de elección popular en 2027.

Luisa Alcalde aceptó el ofrecimiento de la presidenta para formar parte de su gabinete, hecho que calificó como un honor.

La morenista señaló además que desde la Consejería Jurídica podrá continuar contribuyendo al movimiento de transformación.