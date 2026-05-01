Este jueves 30 de abril, Esthela Damián dijo adiós a la Consejería Jurídica de presidencia, por lo que se despidió con un mensaje para Claudia Sheinbaum.

En video, Esthela Damián agradeció a la presidenta Sheinbaum por haberle permitido “servir al pueblo de México” al frente de la Consejería Jurídical.

Esthela Damián agradece apoyo de Sheinbaum en despedida de la Consejería Jurídica

Este jueves, Esthela Damián se despidió de su cargo en la Consejería Jurídica, agradeciendo la confianza que le brindó la presidenta Sheinbaum.

Además, destacó el apoyo que le brindó su equipo de trabajo quienes dijo hicieron que los logros fueran posibles.

Esthela Damián reconoció el liderazgo de la presidenta Sheinbaum, el cual dijo fue importante para que todo el trabajo en equipo que le fue encomendado pudiera salir adelante.

“Gracias también a todas y todos quienes hicieron posible el trabajo en equipo, con profesionalismo y compromiso, para cumplir con la responsabilidad que se nos encomendó”. Esthela Damián

En su mensaje, manifestó que se queda con la convicción de que el servicio público requiere de suma responsabilidad, así como honestidad y compromiso para el bien de México.

Tras su despedida, Esthela Damián recaerá en el estado de Guerrero, en donde buscará presentar su candidatura interna en Morena para la gubernatura de dicha entidad en 2027.

La Consejería Jurídica de presidencia quedará en manos de Luisa Alcalde, exdirigente nacional de Morena, quien asumirá el cargo a partir del viernes 1 de mayo de 2026.