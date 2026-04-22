Con fecha del 21 de abril de 2026, Esthela Damián, titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) hizo oficial su renuncia a Claudia Sheinbaum mediante una carta que ya hizo formal.

Asimismo, aseguró que no es la búsqueda del poder lo que la hizo renunciar a la CJEF en busca de ser gobernadora de Guerrero en las elecciones 2027.

Esthela Damián agradece a Claudia Sheinbaum y rechaza que busque más poder

Luego de que en la mañanera del pueblo del 22 de abril de 2026, Claudia Sheinbaum compartió que Esthela Damián dejará la CJEF por buscar la gubernatura de Guerrero, la afiliada al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) lo sostuvo.

Con un post en X, Esthela Damián explicó en un primer punto que no busca “poder por el poder” y que ese no es el principal motivo por el que decidió dejar la CJEF.

Estela Damián compartió tener sus principios claros, así como el “movimiento” al que pertenece, por lo que ahora le entusiasma volver a Guerrero, su estado natal.

Por otra parte, agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum por “la confianza depositada en mí” durante los años que trabajaron juntas.

“Agradezco a la Presidenta de México la confianza depositada en mí durante estos años que he colaborado a su lado. Ha sido y es mi referente político, cuenta con todo mi reconocimiento, gratitud y cariño”. Esthela Damián, titular de la CJEF.

Esthela Damián rechaza que su renuncia a la CJEF sea por poder. (@esthela_damian)

Esthela Damián y Claudia Sheinbaum. (@esthela_damian)

La carta que Esthela Damián mandó a Claudia Sheinbaum para renunciar

Esthela Damián rechazó buscar la gubernatura en Guerrero por poder y también mostró la carta con la renunció a su cargo.

Con fecha del 21 de abril de 2026, Damián expuso que su renuncia será efectiva a partir del 30 de abril de 2026, sosteniendo la confianza que Sheinbaum le brindó al unirla a su gabinete.

Asimismo, explicó que su renuncia se debe a que sigue la petición que la propia presidenta hizo pública para aquellos que deseen formar parte de las elecciones 2027, llamándolos a renunciar a su puesto actual.

“Como usted lo ha señalado en distintos momentos, quienes aspiren a participar en los procesos internos de Morena para la selección de candidaturas que habrán de renovarse en 2027, deben separarse de sus cargos públicos, con el propósito de garantizar la integridad y equidad de dichos ejercicios. En congruencia con esa convicción, y siendo oriunda de Guerrero, estado al que me une con profundo amor y compromiso social, he decidido participar en dicho proceso, por lo que estimo oportuno cerrar este ciclo en el servicio público”. Carta de renuncia de Esthela Damián.