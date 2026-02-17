Claudia Sheinbaum informó que durante la reunión de la industria minera con el Gabinete de Seguridad, realizada el 16 de febrero, no se denunció ningún caso de extorsión.

El encuentro se dio tras el secuestro de ingenieros y mineros en Concordia, Sinaloa, donde cinco fueron hallados muertos en una fosa clandestina.

La presidenta de México destacó que los representantes mineros pidieron mantener comunicación directa con las autoridades para atender problemas de seguridad, mientras Vizsla Silver confirmó que cinco trabajadores continúan desaparecidos.

Mineros no denunciaron extorsión en reunión con Gabinete de Seguridad

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que durante la reunión con miembros del Gabinete de Seguridad, no se denunció ningún caso de extorsión.

“No lo manifestaron en la reunión, es decir, no plantearon que hubiera un tema de extorsión en las minas. Eso no quiere decir que no vaya a ocurrir o que haya ocurrido en algún caso” Claudia Sheinbuam, presidenta de México

Mineros piden comunicación directa con el Gabinete de Seguridad

De acuerdo con la presidenta, los mineros expresaron al Gabinete de Seguridad que requieren mantener comunicación directa para resolver los problemas de seguridad que surjan.

Esto se cumplirá a partir de la reunión, aclaró la presidenta, quien reiteró que el hecho de que no se denunció ningún caso de extorsión no quiere decir que no se puede presentar el caso.

“Ayer hubo una reunión con la cámara de la Industria Minera, donde participaron la mayor cantidad de industrias mineras en el país, con el Gabinete de Seguridad, para tener una relación mayor en caso de que tengan alguna situación de extorsión” Claudia Sheinbuam, presidenta de México

Continúan desaparecidos 5 mineros de Concordia, señala Vizsla silver

La empresa canadiense Vizsla Silver, quien tiene la concesión de la mina de Concordia, Sinaloa, informó que cinco trabajadores continúan desaparecidos.

La empresa lamentó que sus colaboradores continúan en calidad de no localizados y resaltó que ”este es un momento increíblemente doloroso para las familias de nuestros colaboradores”.

Asimismo, compartió que mantiene estrecha cooperación con las autoridades locales y federales para brindar el apoyo financiero y logístico para las familias afectadas por la desaparición de sus trabajadores.